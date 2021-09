Watch more on iWantTFC

Tutol ang World Health Organization (WHO) at Department of Health sa isinusulong na "bakuna bubble," kung saan bibigyan ng pribilehiyo ang mga bakunadong indibiduwal na makapasok sa ilang establisimyento at transportasyon.

Tingin ng WHO ay sasabog ang "bubble" sa kalaunan dahil hindi naman garantisadong ligtas sa COVID-19 ang mga bakunado.

"The bubble wouldn't hold. It would burst so we don't advocate for vaccine bubbles at this point in time," sabi ngayong Miyerkoles ni WHO country representative Dr. Rabindra Abeyasinghe.

"The concept of bubble for vaccinated people doesn't actually hold true because you will continue to be at risk of getting infected," dagdag niya.

Hinimok ni Abeyasinghe ang gobyerno na palakasin ang pagbabakuna ng mga senior citizen at mga taong may comorbidity sa halip na magpatupad ng "bakuna bubble."

Ayon naman kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, tutol sila sa "bakuna bubble" dahil magkakaroon pa rin ng dine-in sa mga kainan, na hindi mairerekomenda lalo't nariyan ang banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Sa ilalim ng panukala na naunang pinaboran ng mga negosyante, papayagang makapasok ang mga bakunado sa mga restoran, salon at gym, at bigyan din sila ng hiwalay na transportasyon.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, puwede itong subukan sa Metro Manila, kung saan may mga LGU nang nakaabot ng 70 porsiyentong vaccination rate.

Bukas rin si National Task Force against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez sa ideya ng "bakuna bubble."

"We can make the bubble, maybe sa [National Capital Region] na medyo mataas na ang vaccination," ani Galvez.

Pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry ang panukalang ipatupad ang "bakuna bubble" sa mga lugar sa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ) at modified ECQ.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

