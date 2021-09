Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry na mabuksan para lang sa mga bakunado ang ilang aktibidad at negosyong ipinagbabawal sa ilalim ng enhanced at modified enhanced community quarantine.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni DTI Undersecretary Ireneo Vizmonte na pinag-aaralan nila ang pagbubukas ng mga restoran para sa indoor at outdoor na dine-in.

"Para lang po sa vaccinated workers at vaccinated clients. So ito rin po ay para sa proteksyon din ng mga unvaccinated. Yun po yung gusto natin. Pero dito lamang po sa mga negosyo na nananatiling sarado," ani Vizmonte.

Kasama rin dito ang health personal care services gaya ng salon, gym, at spa, maging ang mga arcade at indoor sports venue, para lang din sa mga bakunado.

Maaari anila silang mag-operate kahit naka-ECQ o MECQ basta't bakunado ang mga empleyado at pagsisilbihan lang ang mga fully-vaccinated na guests.

Ayon kay Vizmonte, ito ay para makabangon ang mga negosyo sa epekto ng pandemya. Pero dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga kustomer.

Tiniyak ni Vizmonte na may mga safeguard na itatalaga ang gobyerno kaugnay dito, partikular na para maiwasan ang pamemeke ng COVID-19 vaccine cards.

"Ito po talaga yung objective ng ginagawa ng DICT. At importante ang verification na ginagawa ng LGU sa head office, para may central depository of information, para may capability tayo to issue certificates that are not fake," ani Vizmonte.

Bukas naman si vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. sa panukala.

Pero aniya ay hindi pa ito puwedeng ipatupad sa iba pang parte ng bansa dahil sa limitadong suplay ng bakuna.

“We can make the bubble, maybe sa NCR na medyo mataas na ang vaccination,” ani Galvez.

“I agree with him na talagang dapat ‘yung burden, ibigay natin sa mga people who are unvaccinated. But for now na kakaunti pa kasi ang vaccine natin, we cannot force the bubble to those people na talagang hindi pa vaccinated because of lack of supply,” dagdag niya.

Noon pa iminungkahi ng mga grupo ng negosyante na magkaroon ng "bakuna bubble" o gawing ekslusibo ang mga mall, restoran at iba pang mga establisimyento sa mga fully vaccinated na kontra COVID-19.

Pero inalmahan ito na ng ilang grupo gaya ng Commission on Human Rights. Sinabi rin ni Justice Secretary Menardo Guevarra na maaaring hindi pa napapanahon para sa nasabing panukala.

Ayon sa pamahalaan, aabot na sa 33,099,392 COVID-19 vaccine doses ang na-administer sa bansa. Ang fully vaccinated ay 13,784,681 na.

-- May ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News