MAYNILA - Matapos ang 1 linggo, niluwagan na ang hard granular and calibrated lockdown sa Annex 35 na bahagi ng Better Living Subdivision sa Bgy. Don Bosco, Parañaque City.

Tanging mga authorized persons outside of residence o APOR gaya ng mga health care workers ang pinapayagang maglabas-masok sa lugar.

Binuksan na ang 2 sa 3 gate ng lugar sa Russia St at Annex 41 para sa mga sasakyang dumadaan dito bilang lagusan papunta sa ibang lugar.

Only authorized persons of residence are allowed to leave & enter through Annex 35’s main gate. Vehicles are let in if they’re only passing through the subdivision pic.twitter.com/MooMuxmyeh — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 1, 2021

Hanggang sa gate 1 lang din ang mga delivery rider at kailangang pumunta pa ng gate ng mga residente para kunin ang kanilang in-order.

Ayon kay Parañaque City public information officer Mar Jimenez, patuloy na isinasagawa ang swab test sa mga apektadong residente.

Sa huling datos ng lungsod noong Martes, nasa 106 na ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa lugar mula sa 560 na naiswab mula pa noong isang linggo.

Nasa 1,200 katao ang mga nakatira sa Annex 35 o halos 90 household.

Unang nakapagtala ng 53 positive cases dito kaya ibinaba ang lockdown. Pinakamalaking bilang sa mga kaso nito ay sa isang kalsada.

Ayon kay Jimenez, may inilipat nang positive cases sa isolation facility at may ilan na ring gumaling sa mga kaso.

Number of COVID-19 positive cases logged over a week in Annex 35 in Better Living, Don Bosco, Parañaque reaches 106 people (out of 560 tested) as area lifts week-long granular lockdown. City says it will finish testing over 1,000 residents before shifting to vaccination drive. pic.twitter.com/f7oUFJ1pgl — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 1, 2021

Balak ng lungsod na magpatupad ng vaccination sa lugar kapag natapos na ang testing.



Pinayagan na ring magbukas ang mga maliliit na negosyo tulad ng tindahan at kainan sa lugar pero bawal pa rin ang dine-in at tatambay.

Noong simula ng lockdown pa nakapag-abot ng door-to-door na relief packs sa mga bahay.

Pero sabi ng ilang mga residente sapat lang ito para sa ilang araw at kakailanganin din nila ng pambili lalo kung hindi sila makapasok ng trabaho.

Ayon kay Jimenez, nakadepende naman sa rekomendasyon ng city social welfare office kung magbibigay ulit ng panibagong tulong lalo’t naka-MECQ na rin ang lugar katulad ng buong Metro Manila.