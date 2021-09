Bata patay sa tuklaw ng cobra sa Pangasinan

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang 6 taong gulang na lalaki matapos itong tuklawin sa noo ng isang cobra sa Barangay Carusocan sa Asingan, Pangasinan nitong Linggo.

Kuwento ng ama ng biktima, katatapos lang nilang mananghalian at patutulugin na sana nito ang anak na biktima sa loob ng kanilang kuwarto nang mangyari ang insidente.

"Habang nakahiga kami at nanonood ng mga video sa Facebook, hindi ko namamalayan na may ahas na pala na dumaan sa dibdib ko. Nakita ko na papunta sa kanya kaya niyakap ko na siya at itinayo. Tapos ay inilabas ko siya at pagbaba ko sa kanya ay may nakita akong dugo sa kanyang noo," aniya.

Agad nilang isinugod sa ospital ang biktima kung saan ito namatay.

Matapos makita na sumuksok ang cobra sa isang butas sa likod ng kanilang bahay ay hinukay ito at nahuli ang cobra.

Pinatay ang cobra para hindi na raw makapagdulot ng kapamahakan sa lugar.

- ulat ni Grace Alba