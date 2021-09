Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isang senador ang nagbunyag ngayong Miyerkoles na wanted umano sa abroad ang mga opisyal ng kompanyang Pharmally na ginawaran ng pamahalaan ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata para sa samu't saring pandemic supplies noong 2020, na sinasabi namang overpriced.

"Why is this government transacting with fugitives? Bakit tayo nakikipagnegosyo sa mga taong may warrant of arrest pa nga sa ibang bansa?" tanong ni Sen. Risa Hontiveros.

Sabi ng mambabatas, kung nag-research lang sana tungkol sa Pharmally si dating Budget undersecretary Lloyd Christopher Lao, makikita sa mismong website ng Ministry of Justice-Investigation Bureau ng Taiwan na wanted doon si Huang Wen Lie o Tony Huang, chairman ng Pharmally International Holdings, dahil umano sa pandaraya, pagmamanipula ng stocks, at pandarambong.

Ang anak ni Lie na si Huang Tzu Yen na incorporator o stockholder naman ng Pharmally Pharmaceutical Corp at Pharmally Biological Inc ay wanted din umano dahil sa stock manipulation.

Sa nakuhang impormasyon ni Hontiveros, lumabas din ang mga pangalang Rose Lin at Gerald Cruz bilang incorporators ng Pharmally Group of Companies at Full Win.

Sa Full Win Philippines, nakaupong chairman si Michael Yang na kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at dati niyang presidential adviser on economic affairs.

"Bakit hindi ito naamoy man lang ng ating mga awtoridad? Publicly available ang mga impormasyong ito," ani Hontiveros.

Ang mga sinabi ni Hontiveros, mabilis na itinanggi ng Malacañang.

"Ultimately, it's the price and the specification that matters. Sa presyo po ang labanan, kahit sino ka man... Wala pong kinalaman ang mga personalidad, ang tiningnan, presyo at saka yung kalidad," ani Presidential spokesman Harry Roque.

Samantala, pinaalalahanan ni Sen. Richard Gordon si Duterte na puwede niyang ikatanggal sa puwesto ang pagharang sa mga Cabinet officials na dumalo sa Senate hearings.

Paniniyak ni Gordon, tuloy ang Blue Ribbon investigation ukol sa umano'y maanomalyang pagbili ng PPEs.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

