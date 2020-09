'Reyalidad ito': Lacson dinepensahan 'designated survivor' bill

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nilinaw ni Sen. Panfilo Lacson na hindi gagawalin ng kaniyang panukalang “Designated Survivor” bill ang Constitutional line of succession, bagkus ay palalawigin lamang ito.

“Hindi natin inaalis, hindi natin ina-alter 'yung line of succession. Si Vice President pa rin, si Senate President pa rin, at si Speaker pa rin ang sunod- sunod doon sa line of succession. ‘Di natin ginagalaw 'yun, ini-extend lang,” pahayag ni Lacson sa gitna ng batikos sa kaniyang panukala.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo nitong Martes, sinabi ni Lacson na layon ng batas na magkaroon ng papalit sa pamumuno kung mangyari ang katulad ng terorismo at madamay lahat ng nasa line of succession.

“Kung halimbawang ma-wallop lahat ng senador, lahat ng congressmen, kailangang mayroon pa ring nasa batas na magte-takeover. Ito na 'yung tinatawag na designated survivor, na sabi ko nga napaka-improbable pero posible pa ring mangyari na ito’y ise-sequester halimbawa magkakaroon na ng event,” sabi ni Lacson.

Ibinigay niya bilang halimbawa ang presensiya ng apat na matataas na lider ng bansa sa tuwing State of the Nation Address, na di malayong maging target ng terorismo.

“'Pag SONA normally 'yung apat na matataas na opisyal na 'yun present sa SONA. What if, God forbid, na ganun ang mangyari. Walang nakalagay sa Konstitusyon kung sino ang susunod,” sabi ni Lacson.

Dagdag niya na ang naturang panukala ay importante para hindi magkaroon ng Constitutional crisis sakaling ang “improbable” ay mangyari.

Hindi rin pinalampas ni Lacson ang mga bumabatikos sa kaniyang panukalang kapangalan ng isang American television show.

Ang show na "Designated Survivor" ay halaw sa tunay na pagtatalaga ng isang miyembro ng gabinete na designated survivor sa Estados Unidos sa tuwing magbibigay ng State of the Union Address and Pangulo, kung saan nagsasama-sama lahat ng matataas na opisyal sa iisang lugar.

“Yung mga pumupula na sinasabing bobo, hindi masyadong pinag-isipan, masyadong nanonood ng Netfix… ito, reyalidad ito na dapat harapin, enabling law ang hinahanap dito,” sabi niya.

Hangad niya na magkaroon ng pagdinig sa komite hinggil dito. Aniya, sakaling mangyari ang di inaasahan at walang enabling law, maaring magkaroon umano ng military junta kung walang ibang magte-takeover.