Rapist-killer Mayor Sanchez naka-isolate matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19

MAYNILA (UPDATE) - Naka-isolate ang rape at murder convict na si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez sa New Bilibid Prison Hospital matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19, ayon sa Bureau of Corrections.

Dadalhin sana siya sa kalapit na Ospital ng Muntinlupa ngunit tinanggihan ito dahil wala nang bakanteng kuwarto, ayon kay BuCor spokesperson Gabriel Chaclag.

“Nalaman natin na puno 'yung ating Ospital ng Muntinlupa, at ito kasi ay probable COVID patient... naiitindihan natin na marami silang cases doon kaya binalik dito sa NBP hospital," aniya.

"Tinitingnan ng mga doktor natin at palaging ina-assess kung kailangan niya ng referral to other hospital.”

Ayon kay Chaclag, nakaranas ng shortness of breath at sintomas ng flu si Sanchez. Inaabangan ang resulta ng swab test niya.

"Oo na-test 'yun, awaiting swab test result pero probable COVID 'yun," aniya.

Matatandaang pinatawan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong si Sanchez dahil sa mga kasong rape at murder sa panggagahasa at pagpatay sa estudyanteng si Eileen Sarmenta, at pagpatay din sa kasama nitong si Allan Gomez.

Noong Hulyo, mayroong 260 inmates na nagpositibo sa COVID-19, ayon sa BuCor.

Umani ang hensiya ng kritisismo matapos na tumangging pangalanan ang mga high-profile inmate na namatay sa sakit. Kinalaunan ay kinumpirma ng Department of Justice ang pagkakakilanlan ng mga ito.

Nauna nang humingi ng clemency si Sanchez ngunit hindi ito pinagbigyan dahil sa bigat ng pagkakasala, ayon sa resolusyon ng Board of Pardons and Parole noong 2018.

--Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News