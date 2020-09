Pooled swab testing sisimulan na sa Makati

MAYNILA - Uumpisahan na ngayong Miyerkoles ang malawakang swab testing sa Makati City.

Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, isasagawa ito sa Makati Coliseum ganap na alas 2 ng hapon.

Una nang sinabi ng Presidential Adviser for Entrepreneurship at Go Negosyo founder na si Joey Concepcion na napili ang Makati para sa pilot pool testing kung saan aabot sa 10,000 residente ang susuriin para sa COVID-19.

Mapapabilis umano nito ang testing at mapapataas ang capacity.

Una sa listahan ang mga market vendor at tsuper ng jeepney, tricycle, at pedicab.

Gagamitin rin ang data na makakalap sa isasagawang pooled testing bilang gabay sa paggawa ng polisiya ng gobyerno sa patuloy na pagharap sa pandemiya.