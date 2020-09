Karamihan ng COVID-19 positive sa Tuguegarao Police, mild cases at asymptomatic

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Tiniyak ng Philippine National Police (PNP) na mayroong kahalili ang mga kawani nito sa Tuguegarao City na nahawahan ng COVID-19.

“Meron namang kagad na replacement na ipinadala ang Police Regional Office Region 2. Hindi naman maapektuhan ang knailang tungkulin at magagawa naman din nila via virtual at yun namang mga cases na hawak nila nakatutok pa rin ang mga personnel natin,” sabi ni PNP Spokesperson Brig. Gen. Bernard Banac.

Ayon kay Banac, hindi naman sabay-sabay na nahawa ng sakit ang mga pulis pero nalaman na lamang halos lahat ay nagposiitibo sa virus matapos na lumabas ang mga resulta ng ginawang test sa kanila.

“Pero hindi natin masabi kung ano ang period ng kanilang infection, maaring magkakahiwa-hiwalay,” saad niya sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo nitong Martes ng umaga.

Pero paliwanag niya na pawang mild cases at asymptomatic ang mga ito at kasalukuyang nasa ilalim na ng quarantine. Patuloy rin silang minomonitor ng mga doktor at iba pang medical frontliners.

“Meron kaagad contact tracing at naisolate na sa himpilan ng Regional Office 2,” sabi niya.

Kasalukuyang nasa ilalim ng 10-day modified enhanced community quarantine ang Tuguegarao City na nagsimula noong Agosto 26 dahil na rin sa pagdami ng kaso ng COVID-19.

Samantala, sa National Capital Region pa rin ang may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 infections, sabi ni Banac.

“Kahapon nga, ang pinakahuling tala natin ay 43 dito sa NCR ang bagong cases. The other day, 150 ang pinakahuling tala ng pinakamarami natin…nationwide naman yun,” sabi ni Banac.

Sabi ni Banac patuloy ang pagdami ng kaso dahil hindi rin naman maiiwasan na magkasakit ang mga pulis na araw-araw na naka-expose sa virus dahil sa paggampan ng tungkulin.