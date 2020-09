Itinalagang PhilHealth chief umaming 'walang alam' sa public health

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) — Umapela sa publiko ang bagong tagapamuno ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na bigyan siya ng pagkakataong pangunahan ang government corporation kasabay ng pag-aming wala siyang alam tungkol sa operasyon nito.

"I'm scared because number one, I do not know the operation of PhilHealth... I do not know what is public health. I do not know about that," sabi ngayong Martes ni PhilHealth President at CEO Dante Gierran.

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes si Gierran, dating hepe ng National Bureau of Investigation, bilang pinuno ng PhilHealth, na nabalot kamakailan ng mga kontrobersiya ng katiwalian.

Mandato ng PhilHealth na ipatupad ang universal health coverage, o siguruhing makakapagpagamot ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paggarantiya ng bayad mula sa pampublikong pondo sa mga ospital.

Plano umano ni Gierran, isang accountant-lawyer, na hingan ng payo ang sinundan niyang si Ricardo Morales, na pinagbitiw bilang PhilHealth head dahil na rin umano sa kalusugan nito.

APELA

Bubuo rin ng sariling management committee si Gierran na bubusisi sa operasyon ng PhilHealth.

Kaya umapela si Gierran sa publiko: "Give me a chance to lead."

Ipinayo naman ni Morales kay Gierran na manatili itong malusog. Ayon kay Morales, puwede ring makakuha ng "technical knowledge" si Gierran tungkol sa PhilHealth mula sa kaniyang staff.

"It’s going to be a learning experience, getting to know the job, know the company, know the history of the organization, know the people inside," ani Morales.

Pero hindi pa man nakakapagsimula sa trabaho, dismayado na ang unyon ng mga manggagawa ng PhilHealth sa pagkakapili kay Gierran.

"Disappointed dahil mukhang hindi pinakinggan 'yong aming panawagan na magtalaga si President Duterte ng isang expert, financial expert na mamuno sa PhilHealth," ani Maria Fe Francisco, national president ng PhilHealth Workers for Hope, Integrity, Transparency, and Empowerment (PhilHealth White).

Sa kabila nito, tiniyak ng unyon ang pagsuporta at pag-alalay kay Gierran.

MALACAÑANG DUMEPENSA

Dumepensa naman ang Malacañang sa mga ibinabatong akusasyon na hindi kalipikado si Gierran sa pagka-hepe sa PhilHealth.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kalipikado naman si Gierran batay sa nakasaad na requirement ng Universal Health Care Law.

Wala rin umanong bahid ng korapsiyon si Gierran, at bilang isang certified public accountant at abogado, nakikita umano ni Duterte na maaayos nito ang PhilHealth.

"Director Gierran already has 7 years management experience, hindi naman kinakailangan health economics experience, it is one of the possibilities but qualified po siya sa 7 year management," ani Roque.

Ayon sa mga panuntunang nakasaad sa Universal Health Care Law, dapat may 7 taong karanasan ang mamumuno sa PhilHealth sa larangan ng public health, management, finance, at health economics. Isa si Roque sa mga may-akda ng Universal Health Care law noong mambabatas pa siya.

Tumugon din si Roque sa sinasabing dapat inirerekomenda ng PhilHealth board ang pipiliing mamumuno sa kanila.

"We don’t know if there is such recommendation, majority of the board anyway are ex-officio members of the Cabinet. There is only 4 ex-officio members that are not members of the Cabinet as far as I know," ani Roque.

Para kay Justice Secretary Menardo Guevarra, si Gierran ang sagot para malinis na ang PhilHealth, gamit ang umano'y galing nito sa pag-imbestiga, batas, at accounting.

MGA PAALALA

Nagbabala naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon na kahit magaling si Gierran, dapat bukas lagi ang mga mata nito dahil laganap ang katiwalian sa ahensiya.

Naniniwala naman si Senate President Vicente Sotto III na malaking bagay ang malinis na track record ni Gierran para maiayos ang PhilHealth.

Umaasa naman si Sen. Panfilo Lacson na hindi mahahatak si Gierran ng mga grupong nagmamanipula sa operasyon ng PhilHealth.

"I just hope na hindi siya ma-manipulate ng mga tao inside and outside of PhilHealth. Alam naman natin na for the longest time, nauubos ang pera ng PhilHealth sa anomalya at kalokohan," ani Lacson.

Ipinayo naman ni Sen. Sonny Angara kay Gierran na unahing palakasin ang information technology capacity ng PhilHealth para matigil ang korupsiyon.

Ayon kay Sen. Grace Poe, dapat habulin at parusahan ang mga nagpabaya at nagnakaw sa ahensiya.

Para naman kay Sen. Joel Villanueva, dapat mabuwag ang aniya'y sindikato sa PhilHealth at makulong ang mga miyembro raw nito. -- May ulat nina Sherrie Ann Torres at Joyce Balancio, ABS-CBN News