Fitness gyms madalang pa ang parokyano sa unang araw ng balik-operasyon

MAYNILA — Nagsimula nitong Martes, Setyembre 1, ang limitadong operasyon ng mga gym o fitness centers pero wala rin gaanong pumunta sa ilang pasilidad na nagbukas na.

Isa na dito ang Slimmers World sa Megamall branch nila.

Papasok pa lang, madami nang safety protocols na pagdadaanan. No mask, no entry ang patakaran kaya kailangan suot ang face mask habang nasa workout.

Nagpalit rin sila ng mga equipment para makadagdag umano ng kumpiyansa ng mga kliyente nila.

"Slimmers World has been in the industry for more than 42 years now and this type of preparation, hindi na bago sa amin. We have our safety protocols in place already, prior to the pandemic. So ngayon, what we’re doing is we ehanced it, to make sure that we abide by the regulations of IATF and to make sure that maiwasan natin 'yung virus," ani Sunita Khatri, vice president for marketing ng Slimmers World.

Hindi puwedeng walk-in at kailangang may appointment para kontrolado ang dami ng tao sa loob ng gym.

Pero ang problema, sa laki ng gastos at preparasyon para masunod ang mga requirements ng gobyerno ay wala din namang masyadong kliyente na nagpupunta.

Gayunpaman, masaya ang mga coach ng Slimmers World na nakabalik na sila sa trabaho.

Pero ang isang coach na si Jojo Orden, higit kalahating taon nang walang hanapbuhay dahil sa pandemya.

"Ang dami na pong nawalang coaches sa amin, kasi nga po, alam nila na hahaba 'tong pandemic na 'to dahil di naman basta-basta 'to eh. So ang nangyari, kung sino na lang, kumbaga survival of the fittest po nangyari. Kung sino makakatagal sa kumpanya at kung wala mang tulong 'yung gobyerno, magtitiis na lang po," ani Orden.

Umaasa ang industriya na makabangon na muli sila ngayong pinayagan na ng gobyerno ang kanilang balik-operasyon. —Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News