Driver na 'wala sa sarili', bumangga sa 7 sasakyan; 2 sugatan

Pickup, bumangga sa 8 sasakyan sa Daang Hari, Molino IV, Bacoor, Cavite.



Kuwento ng ilang nabangga, pinagbantaan pa sila ng driver, na nag-counterflow pagkabangga sa unang 3 sasakyan. pic.twitter.com/3KRCYi4Apw — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) August 31, 2020

MAYNILA - Sugatan ang dalawang motorista matapos mabangga ng isang lalaking nakasakay ng pick-up ang walong sasakyan sa Daang Hari, Molino IV, Bacoor City, Cavite, Lunes ng hapon.

Naaresto ang 48-anyos na driver matapos siyang banggain ng isang taxi at makipambuno siya sa taxi driver na pumigil sa kaniyang makatakas.

Nanigaw pa umano ang driver sa ibang mga nabangga at nakabasag ng bahagi ng police mobile nang arestuhin.

Ayon kay Police Staff Sgt. Alih Rimbang, unang bumangga ang pick-up sa 3 sasakyan na nakatigil sa stop light sa Lisandra intersection bandang alas-5:45 ng hapon.

Sumampa ang pick-up sa center island at nag-counterflow sa kabilang lane. Doon siya nakabangga ng apat pang sasakyan, kabilang ang isang motorsiklo na sinasakyan ng lady guard na si Rosario Vicente.

Sabi ni Vicente, una siyang binangga sa gulong sa may tulay pero tinuluyan pa.

Kuwento niya: "Sabi ko 'Sir, wait po sir'. 'Get out of my way', sabi niya sa'kin. 'I will kill you'. Pagkasabi niya nun bigla niyang sinagasaan ang motor ko. Habang andoon ako, iniipit niya ako hanggang sa makalawit ako sa creek mahuhulog na ako,” kuwento ni Vicente.

Dalawang beses naman binangga ng pick-up ang SUV ni Rey Lopez nang babain ng anak niya ang guwardiya para tulungan.

"Kung hindi nakita ng anak ko 'yung babae, babalikan, sasagasaan, papatayin talaga. Kaya nung nakitang papunta 'yung anak ko, iniwan niya 'yung babae, ako naman ang sinugod," sabi ni Lopez.

Hinabol ang pick-up ng taxi na minamaneho ni Albert Habitan na kinakasama ng guwardiya.

Matapos niya banggain ang pick-up mula sa gilid, sumampa sa loob si Habitan para agawin ang susi sa driver. Nasugatan siya sa pakikipambuno sa driver.

Ayon sa pulis, nagwala ang suspek nang dalhin sa presinto. Sinipa pa nito ang police mobile kaya nabasag ang salamin. Sumampa rin ito sa isa pang nakaparadang sasakyan ng pulis.

"Itong suspek nang dalhin siya dito, tila nawala sa sarili. Nagpupumiglas siya nung sinakay siya sa mobile. Kinakausap namin dito, hindi makapagsalita nang maayos," sabi ni Rimbang.

Isinailalim na ang driver sa drug at alcohol test kasabay ng medico legal. Pinaalam na rin sa kamag-anak niya ang nangyari.

Makakasuhan siya ng reckless impudence resulting in physical injury and multiple damage to property pati ng malicious mischief dahil sa paninira ng gamit.