Away umano sa babae nauwi sa sakalan, saksakan; lalaki patay

MAYNILA — Dalawang lalaking may gusto umano sa iisang babae ang naghamunan, na nauwi sa sakalan at saksakan at kalaunan ay sa pagkamatay ng isa sa kanila.

Kita sa CCTV sa lungsod ng Valenzuela na naglalakad pauwi si Joseph Llona galing sa inuman kasama ang mga katrabaho, kabilang din ang babaeng kanyang nililigawan umano.

Pero ang nililigawan niyang babae, meron na palang kasintahan na si Jerome Vicente.

Sa CCTV, makikitang dumating sa lugar si Vicente na nakamotorsiklo at kinausap niya si Llona. Maya-maya, makikitang sinakal na ni Vicente si Llona.

Agad namang gumanti ng saksak si Llona at saka mabilis na umalis.

Dead-on-arrival sa ospital si Vicente dahil sa saksak. Agad ding naaresto ng Valenzuela police si Llona.

Paliwanag ni Llona, dinepensahan lang niya ang sarili dahil una na siyang pinagbantaan ni Vicente dahil umano sa selos.

Nakatakdang kasuhan si Llona ng homicide.

Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang babaeng dahilan umano ng away ng dalawang lalaki.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News