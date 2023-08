Pagpugay sa namayapang DMW chief, bumuhos

LONDON - Bumuhos ang pakikiramay at pagpupuygay sa namayapang DMW Secretary Susan “Toots” Ople. Para sa OFWs sa Europa at Gitnang Silangan, ‘di matatawaran ang serbisyo ng migrant rights champion na hanggang sa huli ay isinulong ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino.

Hinatid sa huling hantungan si Ople nitong Martes, August 29. Bago ang kanyang libing sa Heritage Park Taguig, nagkaroon ng Requiem Mass sa DMW building sa pamumuno ni Fr. Jerry Orbos.

Hindi matatawaran ang ambag ng yumaong Kalihim na namatay noong August 22, sa gulang na 61. Nanguna naman si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa negrological service na ginanap sa Malacanang noong Lunes, August 28 kung saan ‘di rin napigilan ng Pangulo ang maging emosyonal.

“Sana maunawaan ninyo kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa akin, sa bansang Pilipinas,” sabi ni Pangulong Marcos, Jr.

Sa London, nag-alay naman ng Requiem Mass para alalalahanin ang buhay at legasiyang iniwan ni Ople para sa Overseas Filipinos.

Ginanap ang Misa sa Our Lady of Mt. Carmel at St. Simon Stock Church sa Kensington.

Pinangunahan ito ni Labor Attache Amy Reyes, Mrs. Loui Locsin, asawa ni Ambassador Teodoro Locsin at Consul General Rhen Rodriguez.

“Secretary Toots Ople has been an inspiration. Her being a strong advocate of Filipino worker's rights, is truly admirable. She was gone too soon. The coming days may not be easy for all of us. But for sure, her legacy will live on. We thank her and her family and we are deeply saddened by her sudden loss,” sabi ni Amy Reyes, Philippine Labour Attache, United Kingdom.

“One of the best things that happened was, when Toots Ople became the head of the Department of Migrants Workers. When I was secretary of Foreign Affairs, she basically funded herself in order to help them (OFWs). That was a one-woman show,” sabi ni Ambassador Teodoro Locsin, Jr., Philippine Embassy, United Kingdom.

Para sa mga Pinoy sa London, malaking kawalan sa gabinete ng Pangulo si Ople at mahihirapan daw sundan ng susunod na DMW chief ang kanyang mga yapak.

MILAN, ITALY

Sa Milan, nagsagawa rin ng memorial mass para kay Ople noong August 23 sa Chiesa di San Bernardino alle Ossa.

Pinamunuan ito ng Consulate General of Philippines at ang Misa ay pinangunahan ni Fr. Sonny Armas

