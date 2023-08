Hepe ng Mandaluyong police ni-relieve matapos magpositibo sa drug test

MAYNILA - Sumailalim sa imbestigasyon ang hepe ng Mandaluyong City Police matapos siyang magpositibo sa random drug test noong Agosto 24.

Ayon kay Eastern Police District Director P/Brig. Gen. Wilson Asueta, isinagawa ang surprise drug test sa Hiniran Hall sa Camp Bagong Diwa sa Taguig matapos ang isang command conference na pinangunahan ni NCRPO chief P/Brig. Gen/ Jose Melencio Nartatez.

Nagpositibo dito umano si Mandaluyong City Police chief P/Col. Cesar Gerente kaya agad siyang ni-relieve sa puwesto.

“He was relieved and he is being investigated (and we will file an) appropriate case, most likely ... conduct unbecoming of a police officer,” ani Asueta.

Pinalitan muna ni P/Col. Mary Grace Madayag si Gerente na binigyan ng 15 araw para i-challenge o i-contest ang resulta nito.

Nasa Regional Holding and Accounting Unit na ng NCRPO si Gerente. Nanghihinyang naman si Asueta sa opisyal.

“Masipag naman, magaling. Nagtataka nga kami bakit nangyari 'yun, but of course, still has to prove 'yung result. Hindi naman natin siya hinuhusgahan," ani Asueta.

Sa isang pahayag sinabi naman ni Mandaluyong Mayor Benjamin S. Abalos Sr., sinusuportahan nila ang effort ng PNP na linisin ang kanilang hanay.

Naiintindihan naman nila ang surprise drug test na kailangan gawin para i-promote ang highest standars sa hanay ng pulisya.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag si Gerente pero hindi pa siya nagbibigay ng pahayag.

