VaxCertPH, tinatanggap na sa buong EU

MANILA - Kinumpirma ng DFA sa kanilang website na kinikilala at tinatanggap na ang Philippine Covid-19 digital vaccination certificate o VaxCertPH ng European Union Digital Covid-19 Certificate (EU-DCC) system.

Dahil dito, maaari na itong magamit sa lahat na EU member states. Gayun din ang EU-DCC, tatanggapin ito sa digital verification process pagpasok sa alin mang Philippine port of entry.

Bago ang approval, kinikilala lang ang vaccination certificate ng Pilipinas sa border ng individual EU members na may bilateral arrangement sa Pilipinas.

Dahil sa “onboarding” ng VaxCertPH sa EU-DCC may technical recognition na ang VaxCertPH at uniformity sa lahat ng EU member countries.

Mas mabilis at mas ligtas na pagbiyahe sa European Union countries ng mga Pilipino ang resulta ng pagkilala ng EU sa VaxCertPH. Sa labas ng EU, ang EU-DCC ay kinikilala rin sa 48 non-EU countries at territories.

Samantala, ang VaxCertPH ay isa sa widely recognized vaccination certificate ngayon sa buong mundo kung saan 94 na bansa ang kumikilala rito.

Ang matagumpay na “onboarding” ng VaxCertPH sa EU-DCC ay naging posible sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs (DFA), Department of Information and Communications Technology (DICT), Department of Health (DOH), Bureau of Quarantine (BOQ), at Department of Tourism (DOT).

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.