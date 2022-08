Inusisa ngayong Miyerkoles ni Pasig City Rep. Roman Romulo ang aniya'y hindi naipaalam na pagtatayo ng gusali ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa kanilang lungsod.

Ayon kay Romulo, dapat sana ay ipinapaalam ng MMDA sa mga kongresista ang mga proyekto nito sa kanilang distrito para may maisasagot din sila sa aniya'y mga nagtatanong na constituents.

Binigay halimbawa ni Romulo ang pagtatayo ng mahabang pader na tumakip aniya sa view ng Pasig River at ang malaking gusali na nadiskubreng pag-aari pala ng MMDA.

“Kailangan naman po ay abisuhan n'yo kami. Kortesiya lang 'yan na kung ano 'yung hiningi n'yong budget dito, alam naman namin kung papaano n'yo ginagastos," sabi ni Romulo.

"Sa totoo lang po, maraming nagtatanong sa akin, bigla na lang may lumitaw do'n na MMDA building sa lungsod namin, sa subdivision pa po."

Sagot ni Dir. Michael Gison ng MMDA, 55 taon na kasi ang gusali ng MMDA sa Orense at napapanahon na para magkaroon sila ng bagong gusali.

"'Yung MMDA building po namin is a building, tinayo po 'yan kasi 'yung aming building sa Orense eh dilapidated na po. And it’s a 55-year-old building. And it’s high time for us to have a new building in our property don po sa Julio Vargas," sabi niya.

"So we decided to have an engagement sa private sector to come up with a building. It’s a PPP partnership with Robinson Land."

Sabi ni Romulo, lalong mas dapat na ipinapaalam ng MMDA sa mga kinauukulang kongresista ang ganitong mga proyekto lalo’t sila ang nag-aapruba ng budget ng ahensiya taon-taon.

Hiniling ni Romulo na maisumite sa komite ng kongreso ang kontratang pinasok ng MMDA sa pribadong sektor para dito.

Humingi naman ng paumanhin ang MMDA sa naging pagkukulang nila na masabihan ang mga kongresista.

