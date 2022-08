UAE namigay ng RT-PCR machines sa Pilipinas

ABU DHABI – Namigay ang United Arab Emirates government sa Pilipinas ng 50 real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) machines at consumable kits na dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong August 19, 2022.

Ang donasyon ay handog ng UAE government bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng Philippine-United Arab Emirates diplomatic relations ngayong taon. Iniabot ang donasyon sa National Task Force (NTF) against COVID-19 at Department of Health para magamit sa COVID-19 response ng Pilipinas.

(Mula kaliwa) Her Excellency Hjayceelyn Quintana, Philippine Ambassador to the UAE; His Excellency Mohamed Obaid Salem Alqataam Alzaabi, UAE Ambassador to the Philippines at Assistant Secretary of Middle East and African Affairs Hon. Alfonso Ver. (Photo courtesy of the UAE Embassy in Manila)

Naroon mismo sina UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Salem Alqataam Alzaabi, Foreign Affairs Assistant Secretary for Middle East and African Affairs Alfonso Ver at Philippine Ambassador to the UAE Hjayceelyn Quintana sa unloading ng nasabing donasyon sa NAIA Terminal 3.

