Pinay nakiisa sa water pump project ng isang Bahraini group sa Ghana

MANAMA - Hango sa salitang “nsuo” na ang ibig sabihin ay tubig sa Ghanaian, inilunsad ng Rotaract Bahrain ang Project “nsuo” na layong magbigay ng malinis na tubig sa iba-ibang nayon sa Ghana.

Ilang piling volunteers ang pumunta sa Ghana para tumulong sa pangangasiwa sa pagtatayo ng water pumps na maaring igiban ng malinis na tubig.

Si Antonette Avila ang nag-iisang Filipino volunteer na nakasama sa paglulunsad ng “Project Nsuo.”

Ayon sa Pinay, napakasarap sa pakiramdam ang maging bahagi ng makabuluhang proyekto.

“Napakagandang experience (ito) na nangyari sa buong buhay ko. Ang makatulong na kahit papaano sa mga bata, sa mga taong nandoon sa Ghana at iyong tubig na ‘yun ay napakalaking proyektong ginawa ng Rotaract at napakalaking gift na naibigay namin dun sa mga tao ng Ghana,” sabi ni Avila.

Matatagpuan ang Ghana sa West Africa, kung saan may malaking kakulangan pa rin sa pinagkukunan ng malinis at ligtas na tubig.

Ayon sa datos ng United Nations Children's Fund (UNICEF), 76% ng mga kabahayan sa Ghana ang umiinom ng tubig na kontaminado ng dumi ng tao o hayop.

Sa isang maiksing documentary film showing, ipinakita ng Rotaract Bahrain ang kanilang matagumpay na proyekto.

Sa kasalukuyan ang “Project Nsuo” ay nakatulong sa siyam na komunidad.

“We have always believed that whatever good you get out there, you always get it back. And this is the same case in “Project Nsou,” we all try to do some good deed and that small good deed has now reached 127,000 people out there in Ghana and we would like to specially thank the Filipino community. We want to thank especially Antonette as well for being one of the volunteers in helping us,” pahayag ni Tanima Tapan Chakravorty, pangulo ng Rotaract Bahrain.

Namahagi rin ng mga pagkain at gamot ang grupo. Naghandog din ang organisasyon ng duyan para sa mga bata.

“For Ghana to be chosen, it’s just a privilege for me because this kind of project is a sustainable one and is going to last for ages to come, so it’s a privilege for me and my country,” sabi ni Paa Kwesi Odai Dadzie, taga-Ghana.

Inaasahan ng Ghanaians na sa pamamagitan ng malinis na tubig, mas makakaiwas sila sa sakit at mapapadali ang kanilang pang-araw-araw na gawain.

Photo and video credit: Rotaract Bahrain

