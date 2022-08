Phone booth coffee shop ng Pinoy sa London, nagsara na

LONDON - Binansagang “one of the smallest coffee shop” sa London ang The Manila Brew na pag-aari ng Pinoy na si Joel Carlos.

Kakaiba at cute ang itsura ng coffee shop niya dahil pinagkasya niya ito sa hindi na gumaganang red telephone booth, isa sa iconic symbol ng London.

Kaya marami ang napabilib sa konsepto ni Carlos. Agaw-pansin ito sa Sicilian Avenue sa Central London hanggang nitong nakaraang Biyernes.

Dahil sa epekto ng pandemya sa ekonomiya at lumalalang inflation, nagsara na ang phone booth coffee shop.

Marami ang nanghinayang at nalungkot na suki ni Carlos dahil hindi na nila matitikman ang masarap na kape at ensamayda ng munting coffee shop na nagbukas lang ngayong taon.

Sa kabila nito, puno siya ng pasasalamat sa mga tumangkilik ng kanyang negosyo at desididong bumangon muli. Naghanda ng pansit si Carlos sa huling araw ng kanyang negosyo.

Ito raw ay bilang taos pusong pasasalamat sa kanyang mga suki at mga naging kaibigan. Maging ang mga Briton at ibang lahi ay napamahal na rin sa phone booth coffee shop.

Katunayan, hindi lang kape ang dinarayo rito, pati ensaymada.

“Since I’m a chef by profession, I’m offering two kinds of ensaymada, I have here ube ensaymada, and I also have the classic or the plain ensaymada.” sabi ni Joel Carlos, The Manila Brew.

Ang konsepto ng kanyang coffee shop ay nagpapakita rin kasi ng kanyang pagiging positibo sa kabila ng hamon ng buhay.

“When I was working in Switzerland, I suffered depression. so during that time it was really hard if you don’t have a very good network of friends, relatives to support you and most of the time nakaahon naman ako sa pagsubok na iyon at ito ang mga kasagutan so makikita ninyo dito lahat ung sinabi sa akin ng aking psychiatrist na walang ibang makakasolve ng iyong karamdaman o sakit kundi ikaw lamang,” saad ni Carlos.

Maganda man ang hangarin at masarap ang kape’t pagkain, dahil sa epekto ng pandemya maraming mga maliliit na mga negosyo ang pinadapa at napilitang magsara.

Sa UK, tinatayang papalo sa 13 hanggang 18% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kwento ni Carlos, nagdesisyon siyang isara na ang negosyo dahil hindi na niya kakayanin ang taas ng renta.

“Recently, nagkaroon ng pag-uusap mula sa city government at sa akin, na ako’y papatawan ng 25-50 (pounds) per day na fee sa pagtitinda. So araw-araw ito, regardless kung ikaw ay nagtitinda o sarado o bukas, so napakalaking pera ‘yun dahil ‘yon ay mahigit na 700 pounds per month and on top of that kailangan ko pa rin magbayad ng renta so sa isang araw. Operating cost pa lang ay umaabot na ng 50 pounds per day, medyo mahirap habulin sa sales,” saad ni Carlos.

Pero sa kabila ng pagtiklop ng kanyang negosyo hindi nawawalan ng pag-asa si Joel na siya ay makakabangon muli.

“Naniniwala ako na kung ikaw man ay nadapa, pwede ka pa ring bumangon, so pwede ka pa ring mag-try at mag-try hanggang sa mag-succeed, isa pa ‘di ba sinasabi nila kapag may nagsara na pintuan para sayo merong isang pintuan o bintana para sa’yo (na magbubukas),” dagdag ni Carlos.

Nagsara man ang kanyang negosyo, bitbit ni Carlos ang lahat ng alaala at maraming kwento na kanyang naranasan sa lahat ng kanyang mga nakasalamuha sa The Manila Brew.

“Maraming, maraming salamat at ginawa ninyong puno, hitik na hitik ang aking libro, ang aking life story. Maraming, maraming salamat sa inyo,” mensahe ni Carlos.

