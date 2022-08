Panukalang pagsuspende ng mother tongue bilang wikang panturo tinutulan

Tutol ang ilang grupo at dalubhasa sa panukalang pagsuspende sa paggamit ng mother tongue bilang wikang panturo sa mga unang taon ng pag-aaral ng mga estudyante.

"Nakakalito at nakakagulo ng galaw ng kasalukuyang gobyerno," ani Ricardo Nolasco, isang linguist mula sa University of the Philippines.

"Gusto nila baguhin agad ang mga bagay na napagkasunduan sa nakaraang panahon. Ito ay masamang bagay, magke-create ng confusion," aniya.

Binigyang diin naman ng Linguistic Society of the Philippines na mas madaling matuto ang mga bata kung ituturo ang mga konsepto gamit ang mother tongue o una nilang wika.

Bagaman may mga hamon sa pagpapatupad ng mother tongue bilang medium of instruction o wikang panturo, dapat anilang gumawa ng hakbang para mapagtibay ito sa halip na suspendihin.

Ayon naman kay Komisyon sa Wikang Filipino Chairman Arthur Casanova, may mga pag-aaral sa kagandahan ng paggamit ng katutubong wika sa pag-aaral.

Pero handa umanong suportahan ng komisyon ang ano mang kahihinatnan ng mga isinusulong na panukalang batas.

"Kung ano man ang patakaran na lalabas, iyan po ay nasa kamay ng Kagawaran ng Edukasyon, at kami sa Komisyon sa Wikang Filipino ay nagsasabi na kami po sumusuporta sa paglinang, pag-develop, pagpapalaganap, paggamit ng wikang pambansang Filipino at mga katutubong wika," ani Casanova.

Binitawan ang mga reaksiyon kasunod ng paghain ni Baguio City Rep. Mark Go ng panukalang layong suspendehin ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo ng mga bata sa Kindergarten hanggang Grade 3.

Ipinaliwanag ni Go na ito ay para bigyang daan ang assessment na gagawin ng Second Congressional Commission on Education kaugnay sa polisiya.

Ayon pa kay Go, bukod sa minsang hindi nagtutugmang wika ng mga guro at mag-aaral, kulang din sa text books at iba pang instructional material para masuportahan ang mother tongue-based multilingual education.

May mga survey din aniyang nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ay mas maalam sa Filipino at English, at ang mga ito rin ang mas ginagamit sa komersiyo at mass media.

May kapareho ring panukala si Pasig Rep. Roman Romulo.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News