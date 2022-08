Mga negosyong Pinoy sa Malta, bumabangon matapos padapain ng pandemya

MALTA - Sa gitna ng Mediterranean sea makikita ang napakagandang isla ng Malta. Dahil sa angking ganda ng lugar at lokasyon, dinarayo ang isla ng maraming turista at migrante mula sa iba’t-ibang panig ng mundo.

Kasama na rito ang mga migranteng Pilipino na itinuturing na ang Malta bilang kanilang pangalawang tahanan. Marami ang nakapagtayo na rin ng negosyo at masayang namumuhay dito.

Isa rito si Mariezell Chetcuti, na napadpad sa Malta noong 2013 at nakapag-asawa ng isang Maltese.

Mariezell Chetcuti

Nakapagtayo ng remittance business sina Chetcuti, ngunit hinagupit pandemya. Kaya agad na naghanap ng pamalit na negosyo.

“When pandemic came, yung mga tao takot lumabas so they discovered the convenience of online remittance. Nung nag-pandemic closed lahat so I had a chance to think about what business to open in case magtuloy-tuloy ang pandemic,” kuwento ni Mariezell Chetcuti, negosyanteng Pinay sa Malta.

Nang magluwag ang lockdown noong nakaraang taon, nagbukas siya ng isang salon bilang bago niyang negosyo.

Nataon din na ginanap sa bansa ang Miss Supranational 2021 noong isang taon.

Ang kanyang salon ang nag-iisang Filipino salon na nagbigay ng nag-hair and make-up service para sa mga kandidata.

“I thought of opening a salon since sa Maltese, it's already in their culture that they go to the salon once a week for washing and blow dry,” dagdag ni Chetcuti.

Naisip niya ang salon para hindi lang nakatutok sa Pinoy ang kanyang business. Inaalagaan din niya ang kanyang mga empleyado dahil mataas ang demand sa Pinoy workers sa Malta.

“Si Ate, mapagmahal sa employee at yung pagmamahal at focus niya sa work at sa business niya (nakakabilib). Mas marami ang client namin na Pilipino,” sabi ni Natasha Buenaflor, anim na taon na sa Malta at hairdresser sa salon.

“It’s always good to have a business that is basic, for basic needs of the people. More on food and services,” sabi ni Chetcuti.

Payo naman niya sa mga Pinoy sa Malta na nais sumabak din sa negosyo.

“Everything should be legal, by the book, you have to pay your taxes and you have to get people in a legal way. Para wala talagang masisilip sa inyo, whatever happens always keep your feet on the ground,” sabi ni Chetcuti.

Isa lang si Mariezell sa mga Pinoy na patuloy na gumagawa ng pangalan sa Malta. Sa taya ng Filipino community leaders, aabot na sa sampung libong Pinoy ang kasalukuyang naninirahan sa malaparaisong islang ito sa gitna ng Mediterranean sea.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: