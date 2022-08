Makulay na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Austria, ipinagdiwang

VIENNA - Ipinamalas ng mga Pinoy sa Austria ang kanilang makulay at mayamang kultura at tradisyon sa pagtatapos ng selebrasyon sa paggunita ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Austria.

Dahil nagluwag na ang Austria sa COVID-19 restrictions, malaya na ring nakakapagdiwang ang mga Pinoy. Ang festival parade ang pinakamalaking event ng mga Pilipino mula ng pandemya.

“I’m joining here to represent the Austro-Hispanic Imperial House (isinalin sa Ingles mula sa German),” sabi ni Wolfgang Seehuber, Austrian participant.

Makulay ang festival parade at mayroon ding presentasyon ng iba’t ibang cultural dances ng Pilipinas. Nakisaya naman ang mahigit 15 Pinoy organizations sa selebrasyon.

Suot ang kani-kanilang regional costumes, hinangaan ang natatanging pagtugtog ng Lupang Hinirang ng Flotte music, isang Austrian brass band. Nagkaroon din ng cultural presentation malapit sa Vienna City Hall.

Isinulong din ang selebrasyon ng European Network of Filipino Diaspora in Austria sa pakikipag-ugnayan nila sa Philippine Embassy sa Austria.

“You have been treated to colorful pageantry of costumes, street dancing, rituals, and traditions of the Philippines, so I hope you have enjoyed the short parade. Everybody has prepared so much for this. We want to share this with the greater Austrian community. The Filipinos here in Vienna have been much appreciated, and we are well known for the hard work, dedication, and skills we have brought into the larger Austrian community. And today, we want to share with you the richness of Filipino culture,” sabi ni Chargé d’ Affaires Irene Susan Natividad, Philippine Embassy sa Vienna.

Bilib na bilib ang mga Austrian habang tuwang-tuwa nama ang mga Pinoy sa pagkakataong maipamalas ang kanilang kultura at tradisyon.

“Congratulations to the organizing committee. And I am very proud that our Pinoy culture is being shown in Austria,” sabi ni Wennie Sulit, Pinay OP nurse sa Austria.

“Masaya dahil ang mga Pilipino, lalo na kaming mga pensioners, na walang ginagawa sa bahay, at least mayroon kaming outlet, sana every year na may ganito,” sabi ni Ever Caraan, Pinay in Vienna.

“We are here celebrating the Filipino culture and the diversity of the country’s different regions. We are celebrating being Filipino today!” sabi ni Gabirel O., youth parade participant.

Nagpasalamat naman ang organizers sa pagsuporta ng Filipino community at kinatawan ng Vienna local government sa proyekto.

“We are happy that you are all here today and we are celebrating the culmination or the end of our one year long celebration of our love story with Austria,” sabi ni Marizel Rojas, President European Network of Filipino Diaspora in Austria.

“We want to thank you all for your support of the Austrian and Viennese society. I wish you all the best and have a nice festival,” pahayag ni Dr. Ernst Woller, pangulo ng Viennese state parliament.

Nagsimula ang friendly relations ng Austria at Pilipinas noong 1871 sa pamamagitan ng pagbubukas ng Austro-Hungarian honorary consulate sa Pilipinas.

Pinalalim pa ito ng pagkakaibigan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at Ferdinand Blumentritt na taga-Austria. Pormal namang itinatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong October 17, 1946.

Noong 1973 naman itinayo ang unang Philippine Embassy sa Vienna. Mula noon, hanggang ngayon ay makikita ang matatag at magandang ugnayan ng Pilipinas at Austria.

