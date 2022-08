Kilalanin: Pinoy Freediving Champion ng Norway

OSLO - Isang Pilipino ang pinakabatang Norwegian champion sa freediving sa Norway. Siya ang 25-taong gulang na si Nico Guzman na tubong Davao City.

“Currently, I’m the 8-time national Norwegian record holder for Norway and I’m the youngest Norwegian male champion,” saad ni Guzman.

Kampeon siya sa dalawa kategorya: ang depth freediving at pool freediving.

“In indoor freediving, we try to swim as far as we can in one full breath and in deep freediving, we try to dive as deep as we can in one breath,” paliwanag ni Guzman.

11 taong gulang pa lang noon si Guzman nang lumipad siya patungong Norway para makasama ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang nurse sa Oslo. Nakahiligan niya ang freediving dahil maganda ang naidudulot nito sa kanyang kalusugan at kaisipan.

“The benefits of doing freediving is, first of all, you’re getting into a better physical state and also mental state. So you relax better and you start to cope with stress much better,” sabi ni Guzman.

Isa sa disiplina ng freediving ay ang pagsuot ng monofins na parang buntot ng sirena.

“So I use this particular fin from Molchanovs. It’s like a mermaid tail because you can really swim very fast and very far with this kind of fins,” sabi ni Guzman.

Sa ngayon, si Guzman ang isa sa pinakabatang Molchanovs freediving intructor at nag-iisang accredited sa Norway.

Kamakailan, nag-courtesy call si Guzman kay Philippine Ambassador Enrico Fos sa Oslo.

Ayon kay Guzman, sa kabila ng tagumpay niya sa Norway hindi pa rin nawawala ang pangarap niya na maging kinatawang atleta ng Pilipinas.

“My next big plans are to represent the Philippines in the World Championship, and I would like to set new national records for the Philippines,” dagdag ni Guzman.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News, sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: