Isa ang The Light Christian Academy sa Bacolod City sa mga paaralan sa lalawigan ng Negros Occidental na nagsara dahil sa pandemya.

Wala nang makikitang mag-aaral na nasa kinder at Grades 1 to 6 na pumapasok sa The Light Christian Academy sa Bacolod City.

Bago nagsimula ang klase ngayong buwan, nagdesisyon ang school administration na tanging Junior High lang ang kanilang i-enrol.

Marami kasi sa mga estudyante nila sa elementarya ang lumipat na sa public school para makatipid.

Sa kalapit na siyudad ng Silay, wala nang signboard na makikita sa dati ay niri-rentahang mga silid-aralan ng Red Aeronautics and Technological Institute Inc. (RATTI).

Simula nang mag-online at modular ang pagtuturo dahil sa pandemic, halos lahat ng mga estudyante nila mula elementarya hanggang senior high ay naglipatan na sa public school. Dahil dito, nagsara ang paaralan.

" ’Yung mga estudyante, after 2020, prefer nila ang public schools than the private school. Kasi doon modular at the same time natatakot ’yung mga students na baka mahawaan ng COVID-19,” sabi ni Renato Doloso, school director sa RATTI.

Apektado rin ang mga negosyo sa paligid ng paaralan.

“Dugang pa sa income.(Sang pagsira nila naibanan man kamo) Naibanan, naibanan e kay imbes manaog sila o masakay, wala na,” sabi ni Michael Abelar.

(Dagdag sana sa income.(Pagsara nila, nabawasan ang kita niyo?) Nabawasan, nabawasan, imbes na baba-akyat sila, wala na.)

"Nawad-an man kami pasahero,” pagsang-ayon ni Noel Revo.

(Nawalan kami ng pasahero.)

"Tungod sang pandemic nawad-an kami income. Mga kabataan namon daw halos indi kami kakaon adlaw-adlaw bala,” dagdag ni Arthur Gonzales.

(Dahil sa pandemic, nawalan kami ng income. Mga anak namin halos hindi na namin mapakain araw-araw.)

Apektado rin ang maliit na tindahan ni Regina Martelino. Sa kanya dati bumibili ng mga biscuit at candy ang mga estudyante.

“Nagapamahaw da sila sa akon dira bala, dira ko nagabaligya. (Nasubuan ka pagsira nila?) Huo e kay syempre may benta man ko sa ila mo," ani Martelino.

(Sa akin sila nagmi-merienda noong nandyan pa ako. (Nalungkot ka pagsara nila?) Oo syempre kasi kumikita din ako sa kanila.)

Naniniwala si Doloso na maaaring hindi humantong sa pagsara kung umaalalay sana ang gobyerno.

"Sana kung may intervention ang school. We call that subsidy or aid to the private school sana ay hindi nag-close ’yun at sana naka-survive kami nang ganoong mga oras or time," giit ni Doloso.

Maliban sa RATTI, walong iba pang private schools ang nagsara rin sa Silay City kabilang ang San Diego Study Center. Dati umaabot ng halos 500 na mga bata ang kanilang mga estudyante.

Si Jenny Rodriguez, nasa ibang paaralan na naka-enroll ang kanyang dalawang apo. Pero bumabalik pa rin sila sa San Diego para ipa-tutor ang mga bata. Magagaling umano kasi ang mga guro dito.

“Diri nami gid ya sir ya. Tawhay diri nga eskwelahan. Kanami sang ila mga teachers magtudlo,” ani Rodriguez.

(Mas maganda talaga rito. Tahimik dito. Ang galing magturo ng kanilang mga teachers.)

Dito rin nagpapa-tutor ang iba pang mga magulang na nasayangan sa pagsara ng paaralan.

"Syempre sad man kami nga kanugon bala nga kanugon nga school nga nag close sila bala haw kay daw damu man di nanamian nga diri bala kay daw kanami sang ila pagtudlo," sabi ni Riza Banay.

(Siyempre sad kami sayang na nag-close ang school kasi marami pa naman ang nasisiyahan sa kanilang pagtuturo.)

"Once diri naghalin ang student daw lain ang student daw lain gid ang, pag grade 1 nila daw lain gid ang ila learnings," pagsang-ayon naman ng nanay na si may Joy Gellor.

(Once dito galing ang estudyante iba talaga, iba yung kanilang learnings dito.)

Sabi ng mga guro na nawalan ng trabaho, kahit papano malaking tulong na sa kanila ang bayad na nakukuha sa pagto-tutor sa mga dating estudyante.

Hangad nila na sana muling bubuksan ang kanilang paaralan.

Sa Negros Occidental, nasa 31 ang mga pribadong paaralan na nagsara. – Ulat ni Angelo Angolo

