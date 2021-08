Ping, Gordon sinagot ang mga patutsada ni Duterte

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Panlalait ang inabot ng ilang senador kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong pumalag sa ginagawang imbestigasyon ng Senado sa maanomalya umanong pagbili ng PPEs noong 2020.

Pero hindi ito pinalampas ng mga senador at sinagot nila ang mga patutsada ni Duterte.

Sabi ni Duterte, dapat magpapayat si Sen. Richard Gordon dahil nahihilo siya kapag nakikita ito.

Pinuna rin ng pangulo ang "hairdo" ni Sen. Ping Lacson.

Ang komiteng pinamumunuan ni Gordon ang nag-iimbestiga sa pagbili ng pamahalaan ng bilyon-bilyong halaga ng PPEs na overpriced umano.

Si Gordon, pumalag sa pamimintas ni Duterte.

"Alam kong mahina ang taong nag-aatake nang personal... Alam ko pong mataba ako," ani Gordon.

Buweltang tanong ni Gordon, bakit galit ang Pangulo sa ginagawang pagsilip sa mga kontrobersiya samantalang galit umano ito sa korupsiyon?

Sabi pa ni Gordon, hindi dapat magalit ang Pangulo kung abutin man ng 7 oras ang pagtatanong sa Senado kay dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lao dahil sa pagbili ng overpriced medical supplies.

"Mahina ang ulo mga in-appoint niya kung nalilito. Either mahina 'yung ulo or talagang ginawa 'yung kalokohan... Hindi ako magdadala ng taong makulay ang record. Wala pa nga ho akong sinasabi kay Michael Yang bakit umaaray na kayo?" ani Gordon.

Si Lacson, nagtataka kung ano ang meron sa gupit niya na tinira ng Pangulo.

"His insulting rebuke only shows that he and Sen. Bong Go are one and the same, for better or for worse, in sickness and in health. They even probably have a joint bank account," ani Lacson.

Sa kabila ng mga banat sa kanila, tuloy ang imbestigasyon ng Senado, ani Lacson.

Samantala, posibleng maimbestigahan sa Senate ethics committee si Go dahil sa pagkakasabit ni Lao, na dati umano niyang aide.

Si Go, agad bumuwelta.

"Nakikiusap po ako sa inyo, pagtulungan po natin, alamin po natin ang katotohanan at kasuhan natin ang may kasalanan... Sana naman po sa tamang pamamaraan, hindi sa bullying," sabi ni Go.

Plano ni Gordon na personal nang paharapin sa pagpapatuloy ng Senate blue ribbon committee sina Lao at iba pang pina-subpoena sa September 7 hearing.

– Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News