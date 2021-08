Panawagan ng Pinoy group, magparehistro para makaboto sa 2022

THE HAGUE - Umiinit na ang usapin tungkol sa nalalapit na halalan sa 2022. Kaya ang mga grupo ng mga Pilipino sa the Netherlands at Germany, hinihikayat na magparehistro ang mga kababayan para makaboto sa susunod na taon.

Sa Netherlands, sinamantala ng grupong Filipino Against Tyranny and Corruption o FACT-Netherlands ang pagkakataon na pag-usapan ang darating na halalan sa Pilipinas sa isang picnic.

Nagsagawa sila ng mini-sessions tungkol sa matalinong pagboto. Tinanong sa mga dumalo: Ano ang mga problemang kinahaharap ng Pilipinas, paano ito malulutas, at anong mga katangian ang nararapat sa lider ng bansa?

“I think everybody wants to change the situation now in the Philippines, lalo na naka-lockdown sila ulit. But siguro together we can discuss, mas maganda magtipon-tipon para mas malakas tayo,” sabi ni Florisa Luteijn-Almodiel, miyembro ng FACT-Netherlands.

Kahirapan, kurapsiyon, trabaho, political dynasty at COVID-19 ang pangunahing problemang nakikita nila.

“Until the present, we have a political dynasty. Do you agree that political dynasties in our country should be abolished?” tanong ni Mitch Watiwat, Pinoy vlogger sa the Netherlands.

Para sa mga Dutch na nasa picnic, dapat ay may minimum qualifications din.

“One way to do this is a kind of civil service for a minimum of one year after your education,” sabi ni Max van Lieshout, isang Dutch.

Plano ng FACT-Netherlands na palawakin pa ang voter’s education, nais nilang hikayatin ang mga kababayan at mga kamag-anak sa Pilipinas na magparehistro at bumoto ng tama, gayundin ang paglaban sa fake news at disinformation.

Samantala sa Germany, magkakaiba ang pananaw ng Pinoy-Germans kung sino ang karapat-dapat na maging Presidente at Bise-Presidente sa 2022. Inaabangan nila kung sino ang mga tatakbo.

"Sa aking palagay ang tamang maging presidente ng bansang Pilipinas ay si Mrs. Robredo,” sabi ni Bennie Stolpe, lider mula Muelheim City.

"Sa ngayon dito lang muna ako sa Marcos-Duterte o Duterte-Marcos," sabi ni Edgar Golez, lider mula Ratingen City.

"Lacson as President, Sotto as Vice-President magka-match sila,” sabi ni Lucia Balbacal, lider mula Essen City.

May panawagan naman ang German leaders para sa magiging bagong pangulo.

"For the coming election I wish the Philippines that they find the right good and brave man for the next president," sabi ni Gerd Reckmann, lider mula Muelheim.

“I hope that the new president will grow the Philippines in the future and many people become richer and the economy becomes higher,” sabi ni Rudiger Dreher, lider mula sa Muelheim.

Nananawagan din sila sa kanilang pamilya sa Pilipinas.

“Panawagan ko lang sa mga kamag-anak natin at kababayan ay mag parehistro at bumoto sa halalang ito,” pakiusap ni Pat Lagao, lider mula Bottrop City.

Matatapos ang overseas absentee voting registration sa September 30, 2021. May isang buwan pa para magparehistro ang mga Pilipino na nasa abroad.

(Pinagsamang mga ulat nina Ver Cuizon sa Essen, Germany at Jofelle Tesorio,The Hague, Netherlands)

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.