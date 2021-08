Multi-talented Filipino artist, bumibida sa Qatar

DOHA - Isa si Michael Conjusta sa mga kilala at hinahangaang artist sa Doha, Qatar dahil sa kanyang angking galing sa pagguhit at pagpinta. Matagumpay niyang naipakita ang kanyang mga natatanging obra sa mahigit 20 art exhibits at contest sa Qatar.

“Noon nagta-try na ako gumawa, nagdo-drawing drawing. ''Pag may nakita ako ginagaya ko yun. Mga maliliit na bagay, nagagawan ko ng mga design,” sabi ni Conjusta.

Mahigit dalawang dekada na siyang nagtratrabaho bilang interior decorative artist sa Qatar. Nanalo na rin siya bilang first place sa kauna-unahang sand art competition sa Doha noong 2019 kung saan nagwagi siya ng cash prize na QR 25,000 o higit PhP 300,000.

Mga likha ni Michael Conjusta

Siya rin ang kauna-unahang Pilipino na bumida sa isang art exhibit sa Qatar National Library kung saan nagkaroon siya ng workshops. Pero malaki ang naging epekto ng pandemya sa sining at mga artist dahil hindi raw sila kasama sa essential industry o activities.

“Actually last 2020 really bad year for me kasi as an artist here in Qatar, lahat po talaga ng project stopped. Good thing may mga pa-contest ang Qatar government,” kuwento ni Conjusta.

Mga likha ni Michael Conjusta

Buti na lang kahit may pandemya, itinanghal pa rin syang first placer sa ‘Artists in the time of COVID-19’ kung saan tinawag niyang “COVID-19 heroes” ang kanyang ginawang acrylic painting. Inspirasyon niya sa kanyang mga ginagawa ang kanyang pamilya.

Naniniwala si Conjusta na may angking talento ang mga Pilipino kaya may payo siya sa mga baguhang artist.

“More practice, practice, practice talaga. Kasi kahit ano pa yan art is art. Wala yan sa ganda, wala yan sa pangit, nasa tumitingin ‘yan kung makaka-relate sila sa gawa mo,” payo ni Conjusta.

Para kay Conjusta, tuloy lang ang laban kahit may pandemya.

“Siguro po sa panahon ngayon, maging matatag lang tayo, maging optimistic sa buhay, kasi malalagpasan din natin itong pandemya,” dagdag ni Conjusta.

