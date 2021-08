Lockdown ipinatupad sa Calayan, Cagayan

Ipinatupad sa Calayan, Cagayan ang lockdown simula ala-1 ng hapon ngayong Martes, Agosto 31, hanggang Setyembre 2.

Ang 72 oras o 3 araw na lockdown ay napagdesisyunan sa pagpupulong Martes ng umaga ng Municipal Inter-Agency Task Force para sa layuning maprotektahan ang bayan sa paglaganap ng COVID-19 virus.

Sa datos ng Provincial Health Office nitong Lunes, Agosto 30, tanging ang Calayan ang bayan sa Cagayan na COVID-19 free.

Sa ilalim ng lockdown, wala munang biyahe papasok at palabas ng bayan maliban na lang kung emergency cases.

Ang mga Authorized Persons Outside Residence o APOR na pupunta sa bayan ay kailangan na makipag-ugnayan muna sa munisipyo at dapat ay may maipresenta na negative result ng RT-PCR Test na hindi lalagpas ng 48 oras.

Pagdating sa Calayan, isasailalim sa isolation na hindi bababa ng 7 araw ang mga APOR.

Kung locally stranded individual o mga residenteng kailangan makauwi sa Calayan, isasailalim sila sa 14 araw na quarantine sa pasilidad ng lokal na pamahalaan dahil bawal na ang home quarantine.

Bawal din muna ang inter-island travel o pagbiyahe sa mga isla gayundin ang pagpunta sa mga barangay ng Camiguin Islands maliban kung emergency cases.

- ulat ni Harris Julio