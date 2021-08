Duterte binatikos ang Senado dahil sa imbestigasyon sa COVID-19 funds

Watch more on iWantTFC

Matinding batikos ang inabot ng Senado mula kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ginagawa nitong imbestigasyon sa paggastos ng pondong nakalaan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Umpisa pa lang ng "Talk to the People" na inere nitong umaga ng Martes, sinabihan agad ni Duterte ang publiko na huwag paniwalaan ang mga lumalabas sa hearing.

Nagpapasiklab lang umano sa publiko ang mga senador ngyaong nalalapit na naman ang halalan.

"Huwag ninyong paniwalaan kaagad ‘yang sinasabi diyan sa Kongreso... para lang makaporma kasi eleksiyon na," ani Duterte.

Special mention agad ni Duterte si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, na kinumpara niya sa isang Nazi dahil sa paraan nito ng pagtatanong kay dating Budget Undersecretary Christopher Lao.

Inakusahan din ni Duterte si Gordon ng sinophobia o diskriminasyon laban sa mga Chinese citizens.

Hindi rin pinatawad ni Duterte ang pangangatawan ni Gordon.

"Ang advice ko sa iyo magpapapayat ka muna para medyo... nalilipong ako 'pag tinitingnan kita," ani Duterte.

Tila may banta naman ang Pangulo kay Sen. Panfilo Lacson, na may ibubunyag umano ito laban sa senador sa mga susunod na araw.

Ang mga patutsada ng Pangulo ay ilang araw lang matapos kuwestiyunin ng mga senador ang pag-award ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Pharmally Pharmaceutical, ang Chinese corporation na iniuugnay sa negosyante at ex-presidential adviser na si Michael Yang.

Ayon kay Duterte, nagsisilbing contact si Yang ng mga Chinese businessman na nais pumasok at mag-supply ng COVID-19 equipment sa Pilipinas.

Wala umanong nakikitang masama rito si Duterte.

Muli ring ipinagtanggol ni Duterte si Yang sa minsang pagkakadawit nito sa bentahan ng ilegal na droga sa bansa.

Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga isyu sa procurement ng gamit sa COVID-19, gaya ng pag-awtorisa ng Department of Health sa procurement service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) para bumili ng mga face mask at face shield.

"Wala silang manpower. They would need other departments, other agencies, organs of government to really function," ani Duterte.

Ipinaliwanag din ng Pangulo ang pagbili ng PS-DBM ng mga umano'y overpriced na supplies noong nakaraang taon.

"Noong pumutok ito, mahal talaga kasi walang suplay," ani Duterte.

Sa huli, nagbabala si Duterte sa Senado na pipigilan niya ang mga miyembro ng kaniyang Gabinete na dumalo sa mga imbestigasyon kung babastusin lang sila ng mga senador.

"'Pag ganyan ang bisyo ninyo, I will not allow any Cabinet member to go to Congress to testify. Gawain na ninyo kung gusto ninyo," aniya.

Hindi ito ang unang beses na nagbanta ang Pangulo na pipigilan ang mga opisyal na dumalo sa imbestigasyon sa Kongreso.

Pero bilang co-equal branch ng gobyerno, may kapangyarihan ang mga mambabatas na i-exercise ang kanilang oversight function at magsagawa ng mga imbestigasyon sa mga umano'y anomalya sa gobyerno.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News