Distressed OFW sa Kuwait noon, cacao grower sa Bohol ngayon

BOHOL - Tandang-tanda pa ni Felipa “Indai” Cortes ang nakakapangilabot na sinapit ng kababayang si Joanna Demafelis, ang Pinay maid na pinatay at inilagay sa freezer ng kanyang mga amo para maitago ang kanilang krimen.

Taong 2018, halos apat na taon siyang nagtiyatiyaga sa kanyang employer sa Kuwait. Dalawang taon lang dapat ang kanyang kontrata, pero pinilit siyang mag-extend ng dalawa pang taon. Ayaw kasi siyang pauwiin ng kanyang amo.

Tulad ng ilang mga Pinay household service worker din sa Kuwait, wala raw siyang day-off, walang sariling kuwarto, delayed ang sweldo, halos tatlong oras lang ang tulog, tira-tira lang ang kanyang pagkain at bawal gumamit ng cellphone.

Dahil sa nakasanlang lupa ng kanyang ama, nakipagsapalaran si Indai sa Kuwait ngunit naging distressed OFW dahil sa pagmamalabis ng kanyang amo.

Hindi tinupad ng kanyang amo ang pangakong taon-taon siyang makakauwi at may 45-day paid vacation. Ito ang kasunduan nila kaya pumayag siya na huwag muna umuwi kahit tapos na ang kanyang kontrata noon.

Dahil sa lungkot, kawalan ng pag-asa at pangungulila sa kanyang apat na anak sa Bohol, tumakas siya sa kanyang amo.

Naging isa sa mga “Runaway” maid si Cortes, mahirap na raw baka magaya pa siya kay Demafelis.

Sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) shelter siya tumira ng isang buwan. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Kuwait at POLO, nakauwi si Cortes pero walang trabahong naghihintay sa kanya sa Pilipinas, walang perang naipon sa halos apat na taon nya sa Kuwait.

Pangalawang beses na ni Cortes na maging OFW, una sa Macau pero bitin pa rin ang kita.

Sa Bohol, vegetable gardening, livestock raising at pagtanggap ng labada ang kanyang pinagkakakitaan nang siya ay umuwi.

Kaya sinubukan niyang maging OFW sa Kuwait noong 2014. Aniya, wala naman kasi siyang mapapala kung mananatili siya sa Bohol. Binubugbog siya ng kanyang asawa at magugutom ang kanyang apat anak kung hindi siya kikilos.

Pero may mas matinding dahilan si Cortes kung bakit siya nakipagsapalaran sa abroad.

Noong 1974, isinanla ng kanyang lolo ang lupa ng kanilang pamilya bilang pambayad sa inutang na kapital sa kopra. Naipasa sa kanyang tatay ang responsibilidad na mabawi sa bangko ang lupa pero dahil walang pera, si Cortes na rin ang gumagawa ngayong ng paraan upang hindi tuluyang maremata ang lupang pinaghirapan ng kanyang lolo. Pero papaano?

Noon pa man alam niyang mayaman sa likas na yaman ang Bohol, pero kakaunti na lang ang gustong magbungkal ng lupa. Mas marami ang gustong maging empleyado sa Maynila o maging OFW. Doon na niya naisipan na pagyamanin ang nakasanlang lupa ng kanyang lolo.

Sa Bohol daw kasi maraming lupa ang nakatiwawang. Napansin niya ang maraming punong cacao na pinabayaan na ng mga may-ari ng lupa. Napanood nya rin sa social media na malaki pala ang puwedeng kitain sa pagtatanin ng cacao at paggawa ng tablea o tsokolate mula rito.

Ang Criollo variety ang itinatanim sa plantation ni Indai. Kilala ang Criollo variety sa kanyang aroma at puting buto. Ito ang itinuturing na unang uri ng cacao na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas gamit ang Galleon Trade mula pa noong 1500s

Alam niya na karamihan ng tsokolate sa Pilipinas ay imported. Sa tulong ng Plantacion de Sikwate ng Cebu, sinuri ang lupa nila sa Bohol.

Pasado sa cacao seedling propagation dahil may source ng tubig at lilim. Nakapagtanim siya ng 2,500 seedlings at meron na siyang 30 na puno na pinag-aanihan.

Dahil sa kanyang cacao business, nabigyan niya ng trabaho ang kanyang mga kababayan sa Bohol. Mula sa pag-punla ng mga buto hanggang sa pag-ani may paraan para kumita

Tinawag niya ang kanyang 3.7 hectare cacao plantation na Villa Cortes Criollo Farm. Nakatulong sa kanilang komunidad at nagbigay trabaho sa kababayan sa Bohol. Kumikita si Cortes sa pagbebenta ng seedlings at bud sticks na ginagamit sa grafting.

Mas mabilis kasi na lumaki ang grafted na cacao tree kaysa mula sa buto. Dalawang taon lang mamumunga na kumpara sa pitong taon mula sa seedlings. Natuto rin syang gumawa ng tablea na kanyang ibinebenta hindi lang sa Bohol kundi sa iba- ibang lugar sa Pilipinas at maging sa abroad. Balak niyang palakihin pa ang kanyang cacao business.

Naniniwala siya na dapat maging exporter ng cacao products ang Pilipinas lalo na ang tsokolate.

Dahil sa kanyang pagsusumikap, ginawaran siya ng parangal ng OWWA Region 7 dahil sa kanyang maayos na paggamit ng kanyang Php 20,0000 “Balik-Pinas, Balik Hanapbuhay” livelihood assistance.

Imbes na gastusin sa ibang bagay, binili niya ito ng bud sticks para sa kanyang grafting project. Para kay Cortes malaki ang maiaambag ng mga umuuwing OFW sa agrikultura ng ating bansa, partikular na sa cacao industry. Puwedeng magamit at maging produktibo ang lupa sa kanilang mga probinsya.

Puwede rin silang gumawa ng cacao products na tumataas ang value kapag end product na tulad ng cosmetics. Puwede rin silang maging exporter sa mga chocolatier ng kanilang naging host country. Sa huli, payo ni Cortes, kung ikaw ay OFW huwag mawalan ng pag-asa.

May paraan naman para kumita kahit nasa Pilipinas lang. Mahalin ang inyong pamilya, manalig sa Diyos at huwag sumuko sa mga pagsubok.

