CAVITE – Gumagamit na ang Southern Tagalog Regional Hospital (STRH) ng mga container van para palawigin ang kapasidad nito sa pagtanggap ng mga pasyente.

The Southern Tagalog Regional Hospital in Bacoor, Cavite has transformed shipping containers into #COVID19 facilities as it tries to stretch capacity amid surge of patients. pic.twitter.com/4Tqbv8w5eM