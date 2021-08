Batang Pinay, panalo sa road bike racing sa Ireland

Nagwagi sa katatapos na Under 12 (U12) Female Road Race Championship sa Leinster region, Ireland si Ysabelle Huele, isang batang Pinay na taga-Dublin.

Nanalo rin sya sa 2021 Youth National Championships nitong August 21-22, 2021 kontra sa ibang batang road bike racers ng iba’t ibang rehiyon ng Ireland kung saan nasungkit niya ang apat na medalya.

Bronze sa Time Trial, bronze rin sa Road Race, silver sa Criterium at gold sa Team Road Race. Kinatawan niya ang Orwell Wheelers team at Padyak Society of Ireland (PSI) kasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Xander, 10-taong gulang.

Ang magkapatid ang tanging Pinoy kids na kasali sa karera sa buong Ireland. Nanalo din si Ysabelle sa Peter Bidwell Memorial Cup noong July 24, 2021, isang long distance cycling competition kung saan kailangan mag-bike ng 200 km hanggang 300 km. sa isang araw.

Imbes na mahilig sa online games, sa sports naging interesado ang Huele kids, naglalaro sila ng hurling, isang sikat na Irish sport at nag-training sa taekwondo.

Nagsimula si Ysabelle sa cyclocross bike race noong siya’y anim na taong gulang lamang. Ang cyclocross ay isang uri ng bike racing sa mud at grass tracks. Ang magkapatid na Heule ay anak nina Rogelio “Jun” at Noela, tubong Negros Occidental.

Nurse manager sa isang hospice si Noela at isang long-distance cyclist din ng Padyak Society of Ireland si Jun na umiikot sa buong Ireland para sa events at competitions.

Maaga kung gumising ang magkapatid na Huele, pagkatapos mag-almusal, treadmill agad sa bahay, at pagkatapos ng kanilang klase sa hapon, isang oras na training sa bike rollers at sa spin bike para masanay sa balanse at endurance.

“They are used to their routine. They ask me actually to make a weekly schedule to follow, kasi nasanay na ang katawan nila with sports, so they aren't big sa cellphone and online games. They get bored if they are not outside playing with their friends or not doing anything active. Sports has also taught them perseverance, patience and focus,” kwento ni Jun Huele, ama ng magkapatid na Huele.

Kung walang mga karera, nasa cycling holiday ang pamilya Huele. 20- km. bike sprints at hill repeats ang kanilang ginagawa para raw masanay sa akyatan ang kanilang mga anak.

Imbes na bumalik sa cyclocross ngayong winter, nagdesisyon si Ysabelle na mag-concentrate sa kanyang training sa U13 National Championship sa susunod na taon.

Sa ngayon, pag-aaral ng Huele kids ang importante pero tutok pa rin sa kanilang sport. Pangarap ni Daddy Jun na dumating ang araw na kakatawananin ni Ysabelle ang Ireland o kaya ang Pilipinas sa international cycling events.

Para sa mga nagbabagang balita at kwentong-buhay ng ating mga kababayan sa Ireland, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.