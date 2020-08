PH, Chinese company tuloy ang pag-uusap para sa clinical trials

Watch more in iWant or TFC.tv

Patuloy ang pag-uusap ng Pilipinas at isang Chinese company para sa clinical trails ng kanilang bakuna laban sa COVID-19.

Nagsimula na ang clinical trails ng bakuna ng Chinese company na Sinovac sa ibang bansa para masubok kung ligtas at epektibo ito sa maraming tao.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, nakikipag-negosasyon pa rin ang Pilipinas kung gagawin din dito ang trials.

"Sinasabi nga, mayroong proposed sites where this is going to be implemented," ani Vergeire.

Kung matuloy, idaraos ang clinical trials sa Philippine General Hospital, Research Institute for Tropical Medicine, Manila Doctors Hospital, San Lazaro Hospital, at Vicente Sotto Memorial Medical Center.

Ayon sa DOH, inaaral na ngayon ng vaccine expert panel ng Pilipinas ang mga naunang test ng Sinovac at inaasikaso na rin ang ibang papeles.

Ngayong Lunes, umabot na sa 220,819 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa DOH.

Sa bilang na iyon, 157,562 na ang gumagaling habang 3,558 naman ang binawian ng buhay dahil sa sakit.

Tinitingnan din ngayon ang paggamit ng bakuna para sa ibang sakit bilang panlaban sa COVID-19, kasama na ang BCG na bakunang ginagamit panlaban sa tuberculosis.

"Sa ngayon, wala pang sapat na evidence that would say na BCG would have this good effect for COVID-19," ani Vergeire.

Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring nakakalakas ng resistensiya laban sa mga respiratory disease ang bakuna laban sa tuberculosis kaya maaari itong subukan na panlaban sa COVID-19.

Pero sinabi ng DOH na mas mabuting hintayin ang mas marami pang pag-aaral.

Inirekomenda rin ng infectious disease specialist na si Edsel Salvana ang paggamit ng flu vaccine.

Hindi umano panlaban sa COVID-19 ang flu vaccine pero para maiwasang mahawa sa parehong sakit na maaaring lumubha at ikamatay ng pasyente.

Inaasahan naman ng DOH na magsisimula sa Martes ang clinical trials para sa gamot na Avigan, na ginagamit laban sa flu ngunit nakita sa mga pag-aaral na epektibo rin sa mga may COVID-19.

Samantala, umabot na sa 964 pasyente sa Pilipinas noong nakaraang linggo ang kasali sa solidarity trail ng World Health Organization na isinasagawa sa 24 na ospital.

Sinabi naman ng Department of Science and Technology na lalabas sa loob ng 2 buwan ang resulta ng clinical trials para sa herbal supplement na lagundi.

"Itong lagundi alam naman natin may approval sa ubo kaya gusto nilang subukan," ani Science and Technology Secretary Fortunato dela Peña.

Bukod sa mga bakuna at gamot, plano ring bumili ng DOH ng dagdag na equipment para tulungan ang mga may malubhang sakit.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News