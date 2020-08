Mga frontliner sa pandemya binigyang-pugay ngayong Araw ng mga Bayani

MAYNILA — Ngayong National Heroes' Day, sari-saring pagpupugay ang ibinigay para sa frontline workers na nangunguna sa pagtugon sa pandemyang COVID-19.

Sa klinika nagsisimula at nagtatapos ang araw ng mag-asawang Marc Angelo at Andrea Corrales. Pareho silang doktor na nagsasagawa ng swab test sa mga taong hinihinalang may COVID-19.



"We became doctors for a reason. Binigay ito ni Lord sa amin... Iyung motivation namin right now is gawin na ito para matapos na," ani Marc Angelo.

"Dito na lumalabas yung sinasabi na being a doctor is a calling talaga. Iyung fear na yun na baka magkasakit kami, baka mahawaan kami, yes, nandiyan yan... Pero ang palaging nasa isip namin ay yung nakakatulong kami. 'Yun 'yung nakakagaan," ani Andrea.

Doble naman ang hamon sa ibang health worker na nasa ibang bansa tulad ng nurse sa Kuwait na si Raquel Pestano.

"Kalahati ng katawan namin nasa hukay na, pero hindi nila naiintindihan... Natatakot ako kung sakaling magkasakit ako dito, kasi hindi maayos yung health insurance namin... Sa mismong hospital na pinagtatrabahuhan ko, hindi ako entitled ma-adimit o mabigyan ng suportang medikal," sabi ni Pestano.

Sa Pilipinas, halos 7,000 na ang mga health worker na tinamaan ng COVID-19.

Ilan sa kanila, inialay ang mismong buhay kabilang ang 40 doktor, 6 nurse, isang nursing assistant, at ilan pang non-medical staff.

Ngayong Araw ng mga Bayani, kinilala ng National Task Force Against COVID-19 ang mga frontliner na karapat-dapat anilang maihanay sa mga Pilipinong ipinagtanggol ang bansa.

"The selflessness, dedication and bravery you have shown during this health crisis put you in the same league as our national heroes who made the ultimate sacrifice in order to free our nation from foreign oppressors."

Naghandog naman ng mga bulaklak sa Bantayog ng mga Bayani ang United Workers' Coalition bilang pagpupugay sa lahat ng frontline worker.

Panawagan pa rin nila ang hazard pay for all, paid quarantine leave, at libreng mass testing.

Ang cleaner na si Zoren Ion at guwardyang si Fernando Lumontad, nakikiisa sa panawagan lalo’t pareho silang pamilyado.

"Mahalaga 'yung sakripisyo naming ginagampanan sa bansa kasi pandemic ngayon. Kailangan talaga mapanatili yung social distancing," ani Lumontad.

"Pag nahawaan po ang tao, mawawalan ng trabaho at malalayo sa pamilya na kailangang suportahan," sabi naman ni Ion.

Ang NAGKAISA Labor Coalition naman, humihiling na maka-dayalogo ang Department of Labor and Employment para maiparating ang mga panukalang magpapabuti sa kalagayan ng mga healthcare worker.

Kabilang na ang taas-sahod para mapigilan ang patuloy na pag-alis ng mga bayaning healthcare worker na iniipit pa ng pamahalaan.

Sabi naman ng Department of Health (DOH), gagawin nila ang kanilang makakaya para maproteksyunan ang frontliners na nangunguna sa pagharap sa pandemya.

"We will be protecting our frontliners as you have continued to protect us. Kayo po ay napaka-importante sa laban na ito... We are one with you in your struggles. We hear you. We will continue to act on all of your concerns," ani Department of Health spokesperson at Undersecretary Maria Rosario Vergeire.