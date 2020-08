BASAHIN: Health protocols ng Comelec para sa mga pipila sa voter's registration

MAYNILA — Isang araw bago ang muling pagbubukas ng registration ng Commission on Elections (Comelec) para sa mga botante, muling nagpaalala ang ahensiya para sa mga panuntunan nila sa gitna ng pandemya.

Ayon sa Comelec, mahigpit na ipatutupad ang "modified registration procedure" at ilang health protocols kasabay na rin ng hindi pa humuhupang COVID-19 pandemic.

Bukas ang mga tanggapan ng Comelec para sa voter’s registration mula Martes hanggang Sabado kasama na ang mga holidays na tatama dito.

Paalala ng Comelec, bago magtungo sa mga opisina nila, hinihikayat ang lahat na mag-download na muna ng application form mula sa www.comelec.gov.ph at sagutan ang mga impormasyong kailangan dito nang mano-mano.

Pero anila, kailangang lagdaan ito sa harap ng election officer sa kanilang opisina.

Mas makabubuti din na magdala na ng sariling ballpen ang mga magpaparehistro.

Kabilang sa mga ipatutupad na protocols ay ang pagsusuot ng face mask at face shield.

Kukuhanan din ng body temperature ang mga papasok.

Dadaan din sa foot bath ang lahat at kailangang ugaliin na laging mag-sanitize ng kamay bago at pagkatapos na pumirma sa signature pad at fingerprint scanner.

Ipatatanggal lamang ang face mask ng magpaparehistro gayundin ang face shield kapag kukuhanan na sila ng larawan at biometric data.

Lilimitahan din ang mga papapasukin nang magkakasabay sa mga Comelec office kada araw para masiguro ang physical distancing.

Aabot ng hanggang 4 milyon ang inaasahang magpaparehistrato para makaboto sa national elections sa 2022, ayon kay Comelec Spokesperson James Jimenez.