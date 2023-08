Congressman nanawagan para tutukan ang patayan sa Libon, Albay

MAYNILA - Nanawagan si Albay Third District Rep. Fernando “Didi” Cabredo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pansin ang kaso ng pamamaslang sa ilang barangay officials sa bayan ng Libon, Albay.

Pinakahuli sa pinatay ay si incumbent Barangay Captain Alex Repato ng Brgy. San Jose, Libon na katatapos lang mag-file ng kanyang certificate of candidacy noong Lunes.

Noong nakaraang linggo, pinagbabaril at napatay rin ang barangay kagawad ng Brgy. Nogpo, Libon na si Reliosa Mata na tatakbo ring punong barangay. Nadamay din sa pamamaril at namatay din ang kanyang asawa.

Mayo ngayong taon, patay rin sa pamamaril ang kapitan ng San Pascual Libon na si Kapitan Oscar Maronilla.

“Madaming namatay na dito, meron pang pinatay na jeepney driver, merong tricycle driver, merong mga magsasaka, mga negosyante, madami na and lahat ito ay unsolved crime. Nabalitaan lamang namin na pinatay pero ni isa walang nagkaroon ng hustisya. Kaya dahil dito nais ko nang manawagan sa ating pangulo na tulungan na ang bayan ng Libon,” ani Cabredo.

Ayon kay Cabredo, may ginagawa naman ang lokal na pulisya. Katunayan, malapit lang sa PNP detachment ang bahay ng pinaslang na kapitan.

“Ngayon gusto kung magsagawa, isangguni sa ating pangulo na magsagawa ng masusing imbestigasyon, imbestigahan kung ano ba talaga ito. Ito ba ay gawa ng criminal gang, ito ba ay gawa ng extra judicial killing, ito ba ay politically motivated? Kasi itong si kagawad Reli ay tatakbo ng kapitan, (at) si Kapitan Alex Repato, kaka-file lang nang candidacy,” aniya.

Ayon pa kay Cabredo, nababalot ngayon ng takot ang mga tao sa bayan ng Libon, Albay.

“Halos pagabi ayaw na nilang lumabas, 'yung mga negosyante, ayaw nang mamuhunan, 'yung turismo na aming pinu-promote sa lugar wala namang gustong pumunta kasi madami ngang patayan. Ngayon ang panawagan ko ay isang masusing imbestigasyon, tulungan kami,”ani Cabredo.

Bumuo na ng Special Investigation Task Group "Repato" ang PNP. Ayon kay Albay PNP Provincial Director Col. Fernando Cunanan, may apat na silang persons of interest sa kaso.

Ayon kay Cunanan sa araw mismo ng filing, nagsagawa na ang PNP ng threat assessment sa mga kandidato sa Albay kasama na ang mga kandidato sa Libon na isa sa tinatawag ng PNP na special concern.

Nakausap umano ng imbestigador ang pinaslang na kapitan pero hindi nito sinabi na may banta sa kanyang buhay.

“Si Kapitan Repato po ay nagsinungaling, hindi po niya sinabi na may threat po siya sa buhay niya. Papano po natin nalaman na nagsinungaling? Nalaman po natin kahapon, kausap ko mismo ang mga kagawad niya na since last year pala meron na siyang mga threat hindi daw makalabas, hindi daw makaalis mag-isa, tinatawagan pa itong mga kasama niya na ano konsehal at last year po yan, ng medyo lumamig na ata ang sitwasyon niya nag-kompiyansa," ani Cunanan.

"However, last month, may isa tayong witness na nagsabi nag-patawag siya ng meeting hindi daw po makalabas dahil may sumusunod daw po sa kanya."

Ang pinagtataka ngayon ng PNP, kung bakit hindi nito sinabi ni biktima sa isinagawang assessment.

Ayon sa PNP, hindi pa nagsasabi ang ilan sa mga naka-usap nila kung nasabi sa mga ito ng pinaslang na kapitan kung sino ang may banta sa kanyang buhay.

Inaalam din ng PNP kung may kinalaman ang pagpaslang sa kapitan sa pagpaslang sa barangay kagawad noong nakaraang linggo.

“Tinitingnan po natin ang koneksyon nila, may mga nagsabi na rin na mga witnesses po natin kung isang grupo lang ba o other motive ang tinitignan natin,” dagdag ni Cunanan.

Para maiwasan na ang krimen, ayon sa PNP magdadagdag sila ng mahigit isang daang pwersa sa Libon.

Magdadagdag din ng mga checkpoint sa mga barangay.

Nasa walong barangay sa Libon ang nasa red category ng COMELEC ayon sa PNP. Pero hindi pa rito kasama ang San Jose kung saan pinaslang si Kapitan Repato.

Samantala, nakaburol na ang mga labi ng pinaslang na kapitan.

Hustisya ang panawagan ng ina ng biktima.

“Nakikimaherak po kami na matabangan ang sakong akos na matawan hustisya (Nagmamakaawa po kami na matulungan ang aking anak na mabigyan ng hustisya)," ani Jeanita Repato.

May maliit na naiwang anak ang biktima.

