Tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela, QC, Caloocan at Bulacan, mawawala hanggang 10 pm

MAYNILA -- Extended hanggang 10 p.m. ang water service interruption ng Maynilad sa ilang baahagi ng Valenzuela, Caloocan, Bulacan, at Quezon City.

Sa huling update ng Maynilad, walang suplay ng tubig hanggang alas-diyes ng gabi ngayong Martes ang Arkong Bato, Babaguin, Balangkas, Bignay, Bisig, Coloong, Dalandanan, East Canumay, Gen. T. De Leon, Isla, Karuhatan, Lawang Bato,Lingunan, Mabolo, Malanday, Malinta, Mapulang Lupa, Marulas, Maysan, Palasan, Pariancillo Villa, Parada, Paso De Blas, Pasolo, Polo, Poblacion, Punturin, Rincon, Tagalag, Ugong, Viente Reales, Wawang Pulo, at West Canumay sa Valenzuela.

Sa Quezon City, wala ring suplay ng tubig sa Barangay 166, Capri, Greater Lagro, Gulod, Kaligayahan, Nagkaisang Nayon, Nova Proper, Pasong Putik, San Agustin, at Sta. Monica.

Apetakdato din ang Barangay 165 hangang 178, Bagbaguin, at Llano sa Caloocan Ciy, at Barangay Catanghalan, Langka, at Libtong sa Bulacan.

Nasa 430,000 na customer ng Maynilad ang apektado nito.

Lunes nagsimulang maputol ang suplay ng tubig dahil sa emergency power interruption sa La Mesa Pumping Station.

Ayon sa residente ng Barangay Ugong, Valuenzuela City na si Virgilio Esquivel, huli na ang abiso kahapon ng Maynilad kaya may mga kapitbahay silang hindi nakapag-imbak ng tubig.

Kaya sa kanilang bahay, hindi nawawalan ng imbak na tubig sakaling may biglaang water service interruption.

“Mga 5 o’clock yata, pero nag-abiso sila, late na. 10 mins bago mawala ‘yong tubig. Lagi kaming nag-iimbak kasi minsan bigla na lang nawawala. Kailangan talaga makapag-imbak kahit pailan-ilang container lang," kuwento niya.

"Ngayon sa araw na yata nawawalan na rin. Mahirap kasi kapag araw, kailangan ng tubig. Katulad kami na maraming pinaggagamitan ng tubig tulad ng paninda namin,” ayon kay Esquivel.

Paliwanag ng Maynilad, dahil sa power fluctuation bandang alas singko kahapon, tumakbo lang ang La Mesa Pumping Station sa apat na generator sets.

Pero nang lumakas ang ulan kagabi, tinamaan naman ito ng kidlat.

“We were running on gensets. Unfortunately, around 9:45 PM tinamaan ng kidlat ang ating generator set. Malakas ang ulan kagabi doon sa area so meron ding thunder at lighting," ayon sa tagapagsalita ng Maynilad na si Jennifer Rufo.

"Ngayon, the plant is still running on generator set pero nagsasagawa pa kami ng internal checks bago maibalik fully ang operation ng ating pumping station sa power grid. Humihingi kami ng paumanhin sa abalang nadulot nito. Ginagawa natin ang lahat para mapabilis yung atin internal chekcs ngayon sa planta,” dagdag niya.



Sabi pa ni Rufo, maaaring mapaaaga sa target na 10 p.m. na maibalik ang suplay ng tubig sa ilang apektadong lugar.