(UPDATE) Patay ang hepe ng Ampatuan municipal police station sa Maguindanao at isa pang pulis na kasama, habang nasa apat ang sugatan matapos silang pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspek sa naturang bayan.

Nangyari ang pamamaslang sa Purok 5, Brgy. Poblacion.

"Initial report is that 'yung ating COP (Chief of Police) and one other (ay) killed. And may mga sugatan. Pero inaalam pa natin. Pa-proceed pa 'yung tropa," ani Police Brig. Gen. John Guyguyon, regional director ng Bangsamoro Autonomous Region police.

Magse-serve umano ang mga biktima ng warrant of arrest. Pero pagdating sa lugar ay pinaulanan na sila ng mga putok ng baril.

Nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya para mahuli ang mga suspek.

Sa isang pahayag, kinumpirma ng pamunuan ng Philippine National Police (PNP) ang insidente at sinabing tinutugis na ang mga nasa likod ng pamamaslang.

"The PNP has intensified efforts in running after lawless elements who ambushed elements of Ampatuan Municipal Police Station while serving Warrants of Arrest on Tuesday morning... We will verify the identity of the casualties and surely we will bring justice to the death of our comrades," anila.

— Ulat nina Gracie Rutao at Lerio Bompat

