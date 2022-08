Nagkasundo ang Pilipinas at India na mas palakasin ang defense at security partnership ng dalawang bansa sa ika-4 na Strategic Dialogue noong August 18, 2022 sa Department of Foreign Affairs o DFA. Pinangunahan ang pagpupulong nina Philippine Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Ma. Theresa P. Lazaro at Indian Ministry of Foreign Affairs Secretary (South) Saurabh Kumar.

Ito ang kauna-unahang face-to-face dialogue ng PH at Indian delegations simula noong pinakahuling pagpupulong taong 2017 sa New Delhi. Tinalakay ng mga opisyal ang patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa sa defense at security kabilang na ang maritime partnership.

PH at India delegation sa 4th Philippines-India Strategic Dialogue (DFA-OPCD Photo by Jeffrey Mendoza)

Kasama rin sa tinalakay ang mga isyu patungkol sa counter-terrorism, disaster risk reduction and management, transnational crime, intelligence exchange and procurement of defense equipment, at maging ang epekto ng regional and global developments sa pagitan ng dalawang bansa.

Sa naunang pagpupulong ng mga nasabing opisyal sa ika-13 Philippines-India Policy Consultations, maayos ding natalakay ang pulitikal, ekonomiya at people-to-people cooperation.

Nagkasundo ang Pilipinas at India na mas palakasin pa ang kooperasyon lalo na sa agrikultura, science and technology, pharmaceuticals, kultura, edukasyon at turismo dagdag pa rito ang mga bagong aspeto ng partnership sa larangan ng financial technology, renewable energy, space cooperation at development cooperation.

Nagpahayag din ang PH at India sa pagpapabilis ng mga preparasyon para sa Maritime Dialogue. Naitaguyod taong 2000 sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Policy Consultation Talks sa pagitan ng dalawang bansa.