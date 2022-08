Nagsagawa ang ilang miyembro ng grupong PISTON ng kilos-protesta laban sa no contact apprehension program (NCAP) noong Sept. 10, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MANILA — Dumalo sa isang pagpupulong sa Land Transportation Office (LTO) ngayong Martes ang mga lider ng ibat-ibang transport groups sa bansa para ilatag ang kanilang posisyon sa kontrobersiyal na no contact apprehension program (NCAP) dito sa Metro Manila.



Sabi ni Juliet de Jesus, tagapasalita ng Mega Manila Consortium, nagkasundo silang mga leader ng transport groups na moratorium muna sana sa pagpapatupad ng NCAP.



“Medyo malaki ang issue ng NCAP, sa bus kasi kami yung medyo may pinakalamaking problema…kasi kami yung may pinakamalaking binabayaran…MMDA pa lang marami na kaming binayaran iba pa yung local government unit…kasi lahat ng violation ng driver napupunta sa operator. Yung national government parang naba-bypassed ng local government ordinance, ang gusto namin, sana mapagbigyan na magkaroon muna ng moratorium….pag-aralan muna namin to sitdown with the LGU, with MMDA, LTFRB, LTO kasi sila yung connect,” sabi ni de Jesus.



Ayon kay Obet Martin ng Pasang Masda, bagama't alam nilang wala sa poder ng LTO ang pagpapatigil ng implementasyon ng NCAP, may naging hiling sila sa ahensiya na alisin na muna ang alarma sa mga sasakyang mahuhuli sa ilalim ng NCAP para makapag-rehistro pa rin sila ng kanilang mga sasakyan.



“Walang karapatan ang LTO dahil ito ay program ng local government unit…subalit meron kaming hiniling kay Asec. Guadiz na yung mga magrerehistro ma-lift ang alarm dahil ito’y hindi na sakop ng NCAP eh, registration ‘to eh. When it comes to registration ng vehicle, LTO na yan,” ani Martin.



Para kay Orlando Marquez, presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas (LTOP), mistulang naggagamit ng mga LGUs ang LTO para sa kanilang sariling programa.



Ayon kay Marquez, sakalang hindi ipatigil ang implementasyon ng NCAP, maaring mapilitan ang ilan na tumigil sa pamamasada.



“Kami nakikiusap dito sa LTO, kung maari huwag sanang magpagamit ang LTO sa local government dahil merong sariling batas ang LTO. Dahil ang ginagamit na batas dito sa NCAP na lahat ng traffic violation ay nandooon sa libro ng LTO under RA 4136 kaya kami ay nakikiusap na sana ito ay balangkasin na…ayaw naming tumigil (sa pamamasada) pero kung ganito na hindi po gagawin ng local government na gagawing maganda eh mabuti pang tumigil na kami sa pamamasada kaysa naman gagawin lang kaming gatasan- palabigas,” paliwanag ni Marquez



Ang samahan ng mga truckers sa bansa na United Transport Group - kasama sa mga pinagiisipan ang pagtigil pansamantala sa pagbiyahe ng mga produkto mula sa pier patungo sa kanilang mga kliyente kung patuloy na hindi maayos ang implementasyon ng NCAP.



Sabi ng pangulo ng grupo na si Teddy Gervacio, bagamat hindi pa matindi ang direktang tama sa kanilang hanay ng NCAP, hindi nawawala ang banta na masapul din sila sa susunod na mga panahon.



“Yun ay kasama sa pakikisa natin sa public transport coalition, kasi apektado na rin kami kaya lang hindi pa ganon kalaki. Ang concern natin kapag ito ay hindi naisaayos at hindi napigilan…eventually lalabas sa mga major routes ito…we are one para sa traffic and order kaya lang nakikita natin itong prinsipyo ng NCAP - hindi nase-serve..it’s focus on magkabo ba yung kinikita don sa penalty, kung ito ay patuloy….kami ay naapektuhan sa kalsada then may problema tayo, ” ani Gervacio.



Ayon kay Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, pinaplantsa na nila ang petisyon sa korte laban sa NCAP.



“Usapin ba ng disiplina to? hindi. Usapin ito ng due process, usapin po ito na bakit ang LTO nagpa-pa-under na sa LGU dito sa usapin na ito. Ang amin pong panawagan sa LTO, moratorium po tayo, huwag na po nyo munang ialarma yung mga sasakyan,” sabi ni Inton.

Pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng NCAP matapos itong magpalabas ng temporary restraining order laban sa nasabing patakaran.

Ngayong Enero ng susunod na taon nakatakdang isagawa ang oral arguments sa nasabing polisiya upang mabigyan ng pagkakataon ang mga pabor at tutol dito na ipahayag ang kani-kanilang mga saloobin.



TAAS-PASAHE SA JEEP



Humingi ng paumanhin sa mga commuter ang grupo ng mga jeepney operators sa napipintong pag-apruba ng LTRFB sa hirit nilang dagdag-pasahe.



Sabi ni Mar Valbuena ng grupong MANIBELA, matagal nang dapat napagbigyan ang hirit nilang fare hike lalo’t doble na sa lumang presyo ng diesel ang presyo nito ngayon dahil sa serye ng oil price increases.



“Sa amin sa transport group, matagal na po naming hinihintay ito…uyng piso na dagdag pamasahe nitong August ay provisional lamang yung piso…so yung dagdag pamasahe na P3-P4 na sinasabi ng LTFRB- long overdue na po ito dahil yung pamasahe namin na P9-P10 noong panahon na P44 pa po ang diesel o gasolina so doble na po ang presyo ngayon. Makatwiran lamang po na magtaas na. Sa pani ng commuters humihingi po kami ng pasensiya kahit hindi namin masikmura, kailangan po naming lunukin dahil may pamilya din po kaming binubuhay,” sabi ni Valbuena.

