Naisampa na ng Malay Police ang kasong illegal possession of firearms laban kay San Jose Mayor Egdon Sombilon ng San Jose, Romblon, matapos na mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa isang bar sa isla ng Boracay nitong Sabado ng gabi.

Sa imbestigasyon ng pulisya, pumasok sa bar ang alkalde at nang kapkapan ay nakuha sa posesyon nito ang isang baril. Nang suriin ng Malay Police ang baril ay natuklasan na nag-expire na ang license to own and possess firearms (LTOPF) nito.

Ayon kay Police Lt. Col. Don Dicsie De Dios, hepe ng Malay Police, mayroong permit to carry at registration of firearms ang alkalde pero expired ang lisensya nito.

Kaagad naman nakalabas sa kulungan si Sombilon matapos na makapagpiyansa sa kasong isinampa sa kanya.

Paalala ni De Dios sa mga bumibisita sa mga bars at restaurants sa isla ng Boracay na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala sa loob ng anumang klase ng baril kahit pa na ito ay kompleto sa dokumento.

- ulat ni Rolen Escaniel

MULA SA ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC