Patay ang isang 84 anyos na babae matapos umanong ihagis sa apoy ng kaniyang mga anak at apo sa Balingasag, Misamis Oriental noong Agosto 26, 2022, ayon sa pulisya. Retrato mula sa Balingasag police

Patay ang isang 84 anyos na babae matapos umanong ihagis sa apoy ng kaniyang mga anak at apo sa Balingasag, Misamis Oriental, sabi ngayong Martes ng lokal na pulisya.

Ayon sa imbestigasyon ng Balingasag police, 11 kamag-anak ni Teofila Camungay ang itinuturing na suspek sa krimeng nangyari noong Biyernes sa Barangay Baliwagan.

Apat sa mga suspek ay anak ng biktima, lima ay mga apo nito, habang isa ay live-in partner ng anak at kapatid nito.

Ayon kay Maj. Teodoro de Oro, kasapi ng isang pinaghihinalaang kulto ang mga suspek at biktima, at may kinalaman umano sa grupo ang pagsunog sa biktima.

"Sabi ng suspek, matindi daw ang kanilang pagtampo sa biktima dahil siya umano ang dahilan ng kanilang paghihirap sa buhay. Tutol rin ang biktima na kilalaning lider ng grupo ang isa sa kaniyang mga apo," ani De Oro.

Nahatid pa ng mga kapitbahay sa ospital sa Cagayan de Oro ang biktima pero binawian din ng buhay dahil sa mga tinamong third-degree burn.

Naaresto na ng mga awtoridad ang 7 suspek habang 4 ang hinahanap pa.

"Kahit dito sa loob ng selda sa police station, sumasayaw at may pinagsasabing hindi maiintindihan na mga salita ang mga nahuling suspek," ani De Oro.

Sasampahan ng kasong parricide ang mga suspek.

Iimbestigahan at babantayan din ng pulisya ang nasabing grupo at mga miyembro nito.

— Ulat ni Rod Bolivar