Japan, nagpatayo ng eskwelahan sa Negros Occidental

Nagpatayo ang Japan ng isang one-storey, four-classroom school building para sa Don Felix Robles Elementary School na sakop ng munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental. Isinagawa ang turn-over noong August 23, 2022 kung saan kinatawan ni Embassy of Japan Third Secretary Yamada Yumi si Ambassador Koshikawa Kazuhiko.

Ang nasabing mababang paaralan ay isa sa pinakamalalaking elementary schools sa La Castellana na may 1,800 mag-aaral. Para masolusyunan ang classroom shortage at mga sira-sirang pasilidad sa paaralan, nagbigay ng grant ang Embahada ng Japan sa munisipalidad ng La Castellana para sa pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan. Tumanggap ang munisipalidad ng 81,122 USD o katumbas ng 4.1 million PHP para sa pagpapatayo ng karagdagang classrooms.

Sa pamamagitan ng mga karagdagang bagong classrooms, mas nabibigyan ng mas ligtas at angkop na learning environment ang mga mag-aaral at mga guro ng paaralan lalo na’t nagsimula na rin ang face-to-face classes sa bansa.

Samantala, 47 Pilipino ang tumulak sa Japan noong August 14, 2022 para sa Japan Exchange and Teaching o JET Programme na kinabibilangan ng 46 Assistant Language Teachers o ALTs at 1 Coordinator for International Relations o CIR.

Ayon na rin sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, patuloy na nadaragdagan ang JET participants simula pa 2014 na may mahigit ng 250 participants. Naglunsad naman ng virtual pre-departure orientation para sa 2022 JET participants noong July 30, 2022 ang Japan Information and Culture Center o JICC sa pakikipagtulungan ng JET Alumni Association of the Philippines o JETAA-PHL. Binigyan ng essential resource materials sa orientation ang participants para na rin dagdag impormasyon sa kanilang kakaharapin sa Japan bilang ALTs at CIR.

May 5,761 participants na ang JET Programme ng gobyerno ng Japan mula sa 57 iba-ibang bansa simula pa noong 2019. Umaasa ang Japan sa patuloy na paglahok ng participants sa programa sa mga susunod pang taon mula sa iba-ibang panig ng mundo kabilang na ang mga guro mula sa Pilipinas.