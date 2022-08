Libre ang magpabakuna kontra COVID-19 pero kailangan pang mamasahe papunta sa mga vaccination site.

Para sa mga kagaya ni Milagros Enriquez Libong, isang mangangalakal ng karton, napakalaking bagay ang P80 na ginastos noon para lang makapunta sa bakunahan.

Kaya nang magkaroon ng vaccination site sa Commonwealth Market sa Quezon City ngayong Martes, hindi na nagdalawang-isip si Libong na magpaturok ng ika-2 booster shot.

"Mas madali ngayon kasi mas malapit," aniya.

Isa lang ang Commonwealth Market sa 24 na pamilihan sa Metro Manila na may vaccination site para mas mailapit ang pagbabakuna sa publiko.

Sa panibagong "PinasLakas" campaign, target na mabakunahan ang 90 porsiyento ng mga senior citizen at mabigyan ng unang booster ang 50 porsiyento ng eligible population.

Ayon kay Dr. Gloria Balboa, direktor ng Department of Health (DOH) Metro Manila Center for Health Development, malapit nang maabot ang mga target na ito.

"In terms of first booster dose, ang buong NCR (National Capital Region) is 47.89 percent na... So, kumbaga, kaunti na lang," ani Balboa.

"Sa senior citizens... ang buong NCR ay naka-90.6 percent na tayo," dagdag niya.

Pero aminado si Balboa na habang tumataas ang bilang ng mga nababakunahan, lalong nagiging mahirap ang paghahanap sa mga taong kailangan pang maturukan.

"Nagha-house to house pa rin tayo. Kasi lalo na yung mga senior citizens, sila 'yon mga hindi na makalabas ng bahay," aniya.

"Pati sa mga nursing homes, pinupuntahan din po 'yon."

Para maabot ang target sa Metro Manila para sa unang booster, kailangang makapagturok ng hindi bababa sa 10,000 tao kada araw.

Kampante si Balboa na maabot kundi man malampasan ang target.

Gayunpaman, kailangan pa ring paigtingin ang pagbabakuna sa iba pang bahagi ng bansa, lalo't lumalabas sa datos ng DOH na sa higit 1 milyong target na senior citizens na mabigyan ng first dose, 22,688 pa lang ang nababakunahan.

Halos 2 milyon pa lang din ang nabibigyan ng boosters mula sa target na 23 milyon sa buong bansa, ayon sa DOH.

Samantala, balik-"low risk" naman ang classification ng average daily attack rate sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 5.98 sa kada 100,000 tao.

Bumaba rin umano ang average daily cases sa rehiyon sa 862 mula 1,062.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News