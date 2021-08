Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Higit P6.1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga awtoridad sa Port of Clark, Pampanga.

Nakasilid ito sa apat na CCTV cameras at ipadadala sana sa New Zealand. Idineklarang CCTV camera at video recorder lang ang laman ng kargamento.

Nakatanggap ng tip ang Enforcement and Security Service ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force tungkol sa isang export shipment na may ilegal na droga kaya agad itong hinold.

Sa inspeksyong ginawa ng Philippine Drug Enforcement Agency, kumpirmadong shabu ang laman ng 6 na pakete.

Nai-turnover na sa PDEA ang kontrabando.

Iniimbestigahan naman ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng ilegal na droga.