Kabayanihan ng frontliners, pinarangalan sa ika-125 Pinaglabanan Day

MAYNILA - Kasabay ng Pambansang Araw ng mga Bayani, ginugunita rin ngayong Lunes ang ika-125 Pinaglabanan Day.

Pag-alala ito sa pagsisimula ng Philippine Revolution, kung saan nanguna si Andres Bonifacio sa paglaban sa mga Kastila.

Magkakaroon ng flag ceremony, pag-aalay ng bulaklak, pagsisindi sa cauldron at 21 gun salute sa San Juan ngayong Lunes.

Ahead of today's celebrations, more than 3,300 solar-powered lights lit an installation art showing the face of Andres Bonifacio.



Pinaglabanan Day commemorates Bonifacio and the Katipuneros' attempt to storm the water reservoir to cut the Spanish's supply of water.@ABSCBNNews pic.twitter.com/T6V7AWQVl9