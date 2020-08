READ: ABS-CBN Statement on Ted Failon parting ways with the network

ABS-CBN news anchor Ted Failon sits down for a newscast in this undated photo. Fernando Sepe, ABS-CBN News/File

Below is the full statement of ABS-CBN on the departure of Ted Failon from the network:

TED FAILON LEAVES ABS-CBN

August 30, 2020

Multi-awarded broadcast journalist Ted Failon is leaving ABS-CBN after 30 years. He will make his final appearance on “TV Patrol” and “Failon Ngayon sa TeleRadyo” on August 31.

The closure of ABS-CBN’s radio broadcast operations led to his painful decision and we respect it. We admire Ted's talent, passion, and commitment to radio as his most effective medium in serving the Filipino people.

We thank Ted for his many years of dedication and service as a Kapamilya broadcast journalist. He will always be a Kapamilya. We wish him well on his journey.

TED FAILON, MAGPAPAALAM NA SA ABS-CBN

Agosto 30, 2020

Matapos ang 30 taon, magpapaalam na sa ABS-CBN ang batikang brodkaster na si Ted Failon. Huling beses nang mapapanood si Ted sa “TV Patrol” at “Failon Ngayon sa TeleRadyo” ngayong Agosto 31.

Ang pagpapatigil sa radio broadcast operations ng ABS-CBN ang nag-udyok sa hakbang na ito. Bagamat nakalulungkot, iginagalang namin ang kanyang desisyon. Hinahangaan namin ang kanyang husay at pagmamahal sa radio broadcasting, na pinakamabisang paraan ni Ted para mas makapaglingkod nang mabuti sa bayan.

Nagpapasalamat kami kay Ted sa dedikasyon at paglilingkod niya sa maraming taon bilang isang mamamahayag ng Kapamilya network. Si Ted ay mananatiling isang Kapamilya habambuhay. Hangad namin ang ikabubuti niya sa daang kanyang tatahakin.

