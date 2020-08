Guro mula Camarines Sur finalist sa Global Teacher 2020

Napabilang si Windel Alvarez, isang guro ng alternative learning system sa Camarines Sur, sa 50 finalists ng Global Teacher Prize 2020. Retrato mula sa Department of Education

Isang guro mula sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur ang natatanging Filipino na napabilang sa 50 finalists ng isang prestihiyosong patimpalak na kumikilala sa serbisyo ng mga guro galing sa iba't ibang panig ng mundo.

Kinilala sa Global Teacher Prize 2020 si Windel Alvarez, isang mobile teacher ng Alternative Learning System (ALS), na naglalayong maghatid ng edukasyon sa mga out-of-school youth maging sa mga matatandang hindi gaanong nakapag-aral.

Hindi hadlang para kay Alvarez ang pagkakalayo ng mga komunidad sa Caramoan — na binubuo ng maraming isla — para makapaghatid ng edukasyon.

Para maabot ang mga komunidad, tinatawid ni Alvarez ang mga bundok, ilog at malalayong distansiya para lang marating ang mga estudyante, base sa kaniyang profile sa Global Teacher Prize.

Maliban sa basic education curriculum, nagtuturo rin si Alvarez tungkol sa health and sanitation, financial literacy, tree planting at environmental care.

Pinili ni Alvarez na maging guro dahil na rin umano sa karanasan ng kaniyang ama, na nag-drop out sa high school. Sinikap ni Alvarez na suportahan ang kaniyang sarili para makapagtapos ng pag-aaral.

Mula nang magsimulang magturo, daan-daang estudyante na ang natulungan ni Alvarez na pumasa ng elementarya at high school sa ALS Accreditation and Equivalency Test.

Ayon kay Alvarez, nakakataba ng puso ang pagkakasama sa finalists ng Global Teacher Prize 2020.

"Alam ko na dahil dito, nakatulong akong maitaas ang dignidad ng mga nasa Alternative Learning System," ani Alvarez.

Nasa $1 milyon ang maaaring mauwi ng gurong magwawagi sa Global Teacher Prize, na taon-taon ino-organize ng Varkey Foundation.

I-aanunsiyo ang gurong nagwagi sa Global Teacher Prize sa mga susunod na buwan.

Noong 2018, pinarangalan si Alvarez ng Civil Service Commission Outstanding Government Worker award at National Alternative Learning System Teacher Achievement award.

— Ulat ni Jaehwa Bernardo, ABS-CBN News