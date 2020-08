Bagong coastal road binuksan sa Sorsogon

Retrato mula sa Department of Public Works and Highways

Isang coastal road ang binuksan sa Sorsogon City, na makatutulong para maibsan ang trapiko sa ibang kalsada sa lungsod at maprotektahan ang mga komunidad mula sa storm surge, sabi ngayong Linggo ng Department of Public Works and Highways.

Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, bukas na ang 4-lane Sorsogon City Coastal Road, na may habang 5.52 kilometro mula Rompeolas (Sorsogon baywalk) hanggang Barangay Balogo.

Kasama sa mga barangay na dinadaanan ng coastal road ang Sirangan, Sampaloc, at Balogo. Kinokonekta din umano ng kalsada ang mga barangay ng Pangpang, Tugos, Cambulaga, at Talisay, ayon sa DPWH.

Bukod sa makatutulong para lumuwag ang trapiko sa ibang kalsada sa Sorsogon City, mabibigyang proteksiyon din ng kalsada ang mga lugar sa paligid nito mula sa storm surge, na karaniwang nararanasan dahil sa mga malalakas na bagyong dumadaan sa Bicol region, sabi ni Rafael Yabut, DPWH undersecretary for Luzon operations.

May alok ding magandang view ng Sorsogon coastline ang daan.

Itinuturing na isa sa "grandest" na proyekto sa ilalim ng "Build, Build, Build" program ng gobyerno sa Bicol region ang naturang coastal road.